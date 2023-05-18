Есть дефицит в энергосистеме: в "Укрэнерго" рассказали, будут ли применяться отключения света

В Украине дефицит в энергетической системе наблюдается уже сейчас, но только по вечерам. Однако отключение света гражданам – последняя мера, которую могут применить.

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Дело в том, что в Украине в мае стартовали масштабные ремонтные работы на атомных энергоблоках, поэтому в энергосистеме несколько дней наблюдается дефицит мощности. Об этом рассказал в эфире телемарафона глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Дефицит, который может быть в течение лета, не означает отключений потребителей. Его можно урегулировать несколькими способами, и отключение потребителей – последний в перечне по приоритетности. Наиболее очевидным способом сбалансирования украинской энергосистемы является импорт электроэнергии из стран Евросоюза", – сказал глава правления компании.

Ранее в "Укрэнерго" заявили, что летний пик потребления электроэнергии в Украине в 2023 году будет связан с большими рисками, чем обычно. Это связано с серьезными ремонтами инфраструктуры, которые в определенные моменты будут совпадать с сезонным повышением потребления.

В этой связи энергетики просят население принять меры и помочь балансировать энергосистему, чтобы не было отключений.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что энергетики попросили украинцев вернуться к привычке экономить электроэнергию в пиковые часы. Это поможет избежать отключений света в период ремонтов энергосистемы, которые будут совпадать по времени с традиционным повышением потребления из-за жары.

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