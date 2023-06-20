Флагшток за 5 млн грн и обогрев лестницы в парке: в Украине обнаружили странные госзакупки местных властей

Местные чиновники в Украине за бюджетные деньги закупают не только барабаны для школьных убежищ. На средства налогоплательщиков также хотят отремонтировать стадион в населенном пункте, где проживает 10-15 тыс. человек, установить обогрев лестницы в парке и обновить флагшток за 5 млн грн.

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Об этом свидетельствуют данные тендеров в системе госзакупок Prozorro. Указанные закупки были объявлены в июне 2023 года, некоторые уже успешно завершены, сообщает ZN.

Футбольное поле и беговые дорожки за 146 млн грн

Такие закупки объявил Киверцовский горсовет на Волыни. В Киверцах проживает от 10 до 15 тыс. человек. На ремонт футбольного поля и беговых дорожек хотят потратить 146 млн грн.

Тренажеры за 1,5 млн грн

Александровский горсовет в Донецкой области решил приобрести для людей тренажеры за более 1,5 млн грн. До войны в селе в Краматорском районе жило 400 человек, сейчас осталось 50.

Флагшток за 5 млн грн

Тендер объявили в Борисполе в Киевской области. Местное КП за такую сумму хочет обновить флагшток на территории мемориального комплекса.

Ремонт и подогрев лестницы за 3,6 млн грн

Решение приняли городские власти Днепра. На подогрев лестницы в парке отдыха им. Шевченко выделяют 600 тыс. грн. Саму лестницу планируется отремонтировать за 3 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Ривненская атомная электростанция (РАЭС) объявила тендер на закупку пива почти на 19,8 тыс. грн. Речь идет о закупке 466 литров напитка (в том числе безалкогольного) в таре по 0,5 и 1 л.

При этом стоит учитывать, что на балансе РАЭС находится не только сама станция, но и другие объекты. В том числе это реабилитационно-оздоровительный комплекс "Белое озеро", куда приезжают отдыхать со всей Украины.

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