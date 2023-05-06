Формула Роттердам+ это стандартный подход ценообразования для угля, нефти, газа, бензина, – адвокат

Формула импортного паритета Роттердам+ является стандартным подход ценообразования для угля, нефти, газа, бензина и других энергоресурсов.

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Об этом сообщил адвокат Андрей Костенок в колонке для издания OBOZREVATEL.

"Для угля эта формула заработала в 2016 году, для природного газа в 2017 года, а нефть и бензин торгуются по ней уже более 10 лет. Каждый день, покупая бензин на заправке, мы покупаем его по формуле цены в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен или, например, порта Генуя на Средиземноморском побережье плюс доставка в Украину", – сообщил адвокат.

Он привел пример покупки государственной компанией "Укргаздобыча" украинского бензина в другой госкомпании "Укрнафта".

"Украинская государственная копания "Укргазвыдобуваня", покупает в другой государственной компании "Укрнафта" дизельное топливо третьей государственной компании "Укртатнафта" (Кременчугкий НПЗ) по цене в порту Генуя (Италия) плюс 210 долларов за доставку. По факту цистерны с топливом естественно никакой Генуи не видели, они с завода в Полтавской области поехали на АЗС в Харьковской, и никакая логистика на 2475 км между Кременчугом и Генуей не осуществилась", – пишет адвокат.

И это естественный процесс, потому что так устроена экономика, отмечает адвокат.

"Почему нет громкого уголовного дела "государственное топливо по формуле Геннуя+"? А все потому что это естественный рыночный процесс. Так устроена экономика. Так оно работало в угле в 2016-2019 годах, так оно работает сегодня с государственным бензином. И таких контрактов на Prozorro десятки единиц. Так топливо покупает Укрзализныця и даже в свое время Минобороны. Вся торговля топливом осуществляется по принципу импортного паритета, по аналогу "Роттердам+" для угля", – подытожил адвокат.

Напомним, расследование дела "Роттердам+" длилось более 6 лет. За это время САП 4 раза закрывала дело из-за отсутствия состава преступления. Это решение подтверждал также Высший антикоррупционный суд и Апелляционная палата ВАКС.