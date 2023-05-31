Из Киева в Варшаву пустят полноценный поезд: дефицитных билетов станет больше

"Укрзалізниця" (УЗ) планирует уже в ближайшее время запустить стандартный поезд по маршруту Киев – Варшава вместо узких вагонов. Это позволит в 2-3 раза увеличить количество мест для пассажиров. Тестовый состав отправился в рейс 31 мая.

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Полноценный поезд увеличит количество доступных билетов на этот маршрут. Сейчас спрос в 10 раз превышает предложение, сообщила УЗ.

Чтобы стандартный состав вышел на маршрут, "Укрзалізнице" нужно получить одобрение от польской стороны. Именно для этого был запущен тестовый рейс.

"Киев – Варшава сейчас самое дефицитное направление: количество запросов от пассажиров в 10 раз превышает предложение мест... Польские железнодорожники пропускают по этому маршруту лишь специальные вагоны более узкого габарита RIC, имеющие трехместные купе", – отметили в УЗ.

Отметим, что стандартный для Украины габарит вагона – 1-ВМ. Именно об использовании запуска ведутся переговоры между "Укрзалізницей" и польским регулятором UTK (Urząd Transportu Kolejowego).

"Были проведены все испытания, и мы понимаем, что наши стандартные вагоны могут беспрепятственно преодолевать расстояние от Киева до Варшавы и обратно. Надеюсь, что сегодня последний тестовый заезд, после которого мы получим зеленый свет от польской стороны. Это позволит в 2-3 раза увеличить предложение мест для прямого сообщения между украинской и польской столицами", – отметил председатель правления "Укрзалізниці" Евгений Лященко.

Билеты на поезд из Киева в Варшаву продаются с ограничениями

Купить их можно только в мобильном приложении "Укрзалізниці". Есть и другие ограничения:

покупка билетов доступна за 20 дней до даты рейса;

билеты поступают в продажу каждое утро в 8:00 ;

; возвращенные пассажирами билеты также появляются в системе в 8:00;

все билеты строго именные;

с одного аккаунта можно оформить не более 4 билетов.

Кроме того, "Укрзалізниця" тщательно отслеживает все подозрительные бронирования. В случае нестандартной активности аккаунта покупка билетов на поезд Киев – Варшава блокируется.

Какие еще поезда ходят за границу

После полномасштабного вторжения России в Украине остановилось авиационное сообщение. На этом фоне значительно расширилась сеть международных ж/д маршрутов. В частности:

с Польшей добавлено прямое сообщение между Киевом и Хелмом (2 ежедневных рейса, стыкуются с польскими рейсами на Варшаву);

(2 ежедневных рейса, стыкуются с польскими рейсами на Варшаву); появились ночные рейсы между Киевом и Перемышлем (2 "спальных" рейса в дополнение к 2 рейсам Интерсити+);

(2 "спальных" рейса в дополнение к 2 рейсам Интерсити+); кроме столицы прямое сообщение получили Харьков (маршрут Харьков – Хелм), Запорожье и Днепр (Запорожье – Перемышль), Одесса (Одесса – Перемышль) в дополнение к Виннице, Хмельницкому, Тернополю, Львову.

Также железнодорожная компания из Чехии RegioJet ввела единый билет по новым направлениям в Украину. Так, вводятся рейсы из Праги в Днепр, Харьков, Запорожье и Полтаву.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине также возобновляет курсирование поезд Интерсити+ 732/731 Киев – Днепр – Запорожье. По этому маршруту поезд не ходил с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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