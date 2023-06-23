newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Как устроиться на работу без опыта: названы главные качества для вчерашних студентов в Украине

Ксения Капустинская
Рынки и компании
1 минута
438
Кому проще всего утроиться на работу без опыта

Украинские работодатели готовы принимать на работу сотрудников без опыта, которые только окончили университеты. Однако проще всего будет устроиться на работу тем, кто еще во время учебы проходил стажировки в компаниях из выбранной рабочей сферы.

Видео дня

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел крупный портал по поиску работы совместно с аналитиками специализированного сайта об образовании. Они спросили у бизнеса, на что работодатели обращают внимание при найме сотрудников без опыта работы.

Оказалось, что почти половина – 46% – предприятий считают стажировку в других компаниях из той же сферы важным условием для кандидатов без опыта работы. Нанимать специалистов вообще без профильного опыта готовы только при наличии таких качеств:

  • желание учиться и развиваться;
  • личные качества (коммуникабельность, целеустремленность и ответственность);
  • предыдущий опыт работы в виде стажировки или подработки в любых других компаниях (не из сферы работодателя).

Кроме того, есть и другие характеристики, которые станут существенным плюсом при поиске работы. Это случаи, когда:

  • выпускник идет работать по специальности (21% опрошенных);
  • соискатель проходил дополнительное обучение на курсах (18%);
  • владеет английским языком на среднем уровне и лучше (12%);
  • участвовал в учебных программах или проходил стажировку за границей (3%).
Работа после вуза – на что смотрят работодатели

Интересно, что при этом 59% респондентов не обращают внимания на учебное заведение, в котором обучался возможный сотрудник. А для 41% место обучения имеет значение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине некоторым работникам без опыта работы предлагают зарплаты от 45 тыс. грн. При этом для такой зарплаты необходимо иметь специальные навыки, к примеру знать иностранный язык.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!