Как устроиться на работу без опыта: названы главные качества для вчерашних студентов в Украине
Украинские работодатели готовы принимать на работу сотрудников без опыта, которые только окончили университеты. Однако проще всего будет устроиться на работу тем, кто еще во время учебы проходил стажировки в компаниях из выбранной рабочей сферы.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел крупный портал по поиску работы совместно с аналитиками специализированного сайта об образовании. Они спросили у бизнеса, на что работодатели обращают внимание при найме сотрудников без опыта работы.
Оказалось, что почти половина – 46% – предприятий считают стажировку в других компаниях из той же сферы важным условием для кандидатов без опыта работы. Нанимать специалистов вообще без профильного опыта готовы только при наличии таких качеств:
- желание учиться и развиваться;
- личные качества (коммуникабельность, целеустремленность и ответственность);
- предыдущий опыт работы в виде стажировки или подработки в любых других компаниях (не из сферы работодателя).
Кроме того, есть и другие характеристики, которые станут существенным плюсом при поиске работы. Это случаи, когда:
- выпускник идет работать по специальности (21% опрошенных);
- соискатель проходил дополнительное обучение на курсах (18%);
- владеет английским языком на среднем уровне и лучше (12%);
- участвовал в учебных программах или проходил стажировку за границей (3%).
Интересно, что при этом 59% респондентов не обращают внимания на учебное заведение, в котором обучался возможный сотрудник. А для 41% место обучения имеет значение.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине некоторым работникам без опыта работы предлагают зарплаты от 45 тыс. грн. При этом для такой зарплаты необходимо иметь специальные навыки, к примеру знать иностранный язык.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!