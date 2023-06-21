Какие квартиры будут покупать украинцы и что будет с ценами: озвучен прогноз до конца года

В Украине во втором полугодии практически не вырастет спрос на новое жилье, как и цены на такие квадратные метры. При этом 75% потенциальных покупателей будут обращать внимание на небольшие одно- и двухкомнатные квартиры в жилых комплексах на финальной стадии строительства.

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Речь идет о жилье площадью 40-70 кв. м. Об этом рассказал OBOZREVATEL соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

Важными останутся и вопросы безопасности, уверен специалист. В первую очередь это касается расположения жилья.

"При самом оптимистическом сценарии спрос будет расти точечно и лишь на почти готовые объекты в отдельных локациях, наиболее защищенных от вражеских ракетных атак. Следовательно, наибольшее внимание потенциальных покупателей (свыше 75% спроса) будет приковано к 1,2-комнатному жилью площадью от 40 до 70 кв. м в объектах на финальных стадиях строительства, расположенных в относительно безопасных городах – Киев, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород. Частично это касается Одессы и Днепра", – объяснил Семенцов.

Он добавил, что такая ситуация наряду с замедлением инфляции не позволит застройщикам существенно повысить цены на жилье. Цены на стройматериалы тоже будут устойчивыми.

"Сейчас цены производителей выставлены, так сказать, с запасом в 10-15% (в случае вероятного скачка инфляции это превысит прогнозы НБУ по меньшей мере на 5-10%). Производители подготовились к возможным негативным сценариям. И в случае более-менее стабильной экономики и при постепенном ее росте цены на стройматериалы будут оставаться на постоянном уровне", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, рынок аренды жилья также переживает серьезные изменения. Летом 2023-го половина всех квартир, которые сдаются в Киеве, стоят до 10 тыс. грн в месяц, независимо от количества комнат.

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