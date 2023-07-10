Какие профессии будут самыми востребованными в Украине: Кабмин составил список

Украина нуждается в увеличении количества специалистов в медицинской и социальной сферах. В связи с этим в Кабмине приняли решение увеличить госзаказ на их подготовку в учебных заведениях. Прежде всего медиков, реабилитологов и соцработников.

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Об этом сообщили в самом правительстве. Там отметили: увеличить госзаказ на эти специальности могут уже в 2023 году.

"Полномасштабная война изменила рынок труда в Украине. Сегодня наше государство нуждается больше специалистов в медицинской и социальной сферах. Их подготовка должна начаться уже сейчас. Глава правительства дал задачу всем ответственным министерствам проработать возможность увеличения госзаказа, в частности, на медиков, реабилитологов и соцработников уже с этого учебного года", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, восстановление Украины станет "самым масштабным проектом со времен Второй мировой войны". В связи с чем на представителей ряда профессий ожидает "самый высокий запрос на рынке труда". В частноти, отметили в Кабмине, речь идет о:

саперах;

строителях.

Количество вакансий растет

Тем временем, в Украине продолжает расти количество вакансий на кадровых порталах. В июне самый большой рост наблюдался в сфере "Образование и наука" (+13%), а количество предложений о работе для учителей начальных классов вовсе выросло на 44%.

На втором месте по приросту вакансий – сфера "Строительство, архитектура". Количество соответствующих предложений работы выросло на 11%.

На третьем – "Логистика, склад, ВЭД". Число подобных вакансий увеличилось на 9%.

Впрочем, несмотря на позитивные сдвиги, в целом вакансий в Украине ныне меньше, чем было до войны. В частности, до показателей июня-2021 текущие не дотягивают 12%.

Как сообщал OBOZREVATEL, за время полномасштабной войны средняя зарплата в Украине выросла на 10%, притом что инфляция за год (май-2023 к маю-2022) составила более 15%. То есть повышения средних окладов в стране не хватает, даже чтобы покрыть рост цен.

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