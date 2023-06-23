Китайскую Geely объявили международным спонсором войны: что это означает

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло китайского производителя авто Zhejiang Geely Holding Group в список международных спонсоров войны. Компания владеет брендами Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto и CAOCAO Mobility. Впрочем, решение НАПК не означает, что авто Geely запретят в Украине.

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Так, Geely 23 июня попала в список "Война и санкции" в качестве международного спонсора войны. Перечень составляет НАПК совместно с Министерством юстиции Украины.

"Китайская компания Geely продолжает платить налоги в бюджет России, активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины... Продолжает представлять и продавать новые модели авто своей марки в России... Никаких попыток осудить войну России против Украины от руководства компании не было", – говорится в сообщении НАПК.

Так, в мае 2023 года сеть официальных дилеров Geely представлена в 89 российских городах и насчитывает 157 дилерских центров. А продажи автомобилей Geely в России за первые три месяца 2023 года выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

Что означает попадание в список спонсоров войны

Geely – далеко не первая международная компания, попавшая в указанный список. В него уже внесены Raiffeisen Bank International, Auchan, Metro, Procter&Gamble, Bonduelle, Leroy Merlin, Xiaomi и другие.

Включенные в перечень международных спонсоров войны компании вносятся в базу World-Check. Это не грозит им закрытием, но базу используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

Так, американская корпорация Mondelez International столкнулась с бойкотом в Европе после внесения в украинский список международных спонсоров войны. Активнее всего к нему присоединились страны Скандинавии.

После этого в Mondelez даже заявили о стремлении свернуть бизнес в России. Однако бойкот не прекратился, т. к. полного выхода с рынка РФ компания все равно не планирует.

Впрочем, все эти компании из списка пока продолжают работу в Украине, т. к. НАПК не имеет полномочий закрывать международный бизнес или ограничивать его работу. Но если против таких бизнесов будут введены санкции СНБО, ситуация может измениться.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз в 11-м пакете санкций предусмотрел наказание для тех стран, которые в обход санкций поставляют России чипы. Американские и европейские электронные компоненты там используют для изготовления ракет, которые убивают украинцев. Поставляют чипы через третьи страны.