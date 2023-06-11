Когда и как изменятся цены на аренду квартир в Киеве: прогноз эксперта

В середине августа ожидается рост цен на аренду жилья в Киеве. Удорожание составит 10-15%.

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Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторам) Украины. Он отметил, что в апреле и мае аренда подорожала на 10%.

По прогнозу, в июне и июле никаких изменений стоимости аренды жилья в столице не ожидается. Пока ситуация на рынке стабильная, поэтому никаких предпосылок для резких колебаний нет.

"Как и ожидалось, весной цены немного поднялись. Изменение в диапазоне где-то 10%, начиная с апреля было повышение. Что касается июня-июля, то, вероятно, не будет каких-либо изменений. Все стабильно сейчас более-менее, нет предпосылок для изменений. А вот в середине августа уже, думаю, ощутим повышение. Но оно будет не существенным – до 10-15% к осени", – подытожил Пита.

Как рассказал Пита ранее, несмотря на серию обстрелов Киева страной-террористкой Россией в мае, приоритеты арендаторов при выборе жилья не изменились. Единственное условие, которое остается, – наличие бомбоубежища неподалеку.

"Не изменились приоритеты. По большому счету, приоритеты зависели от блекаута больше. Но сейчас в этом плане все стабильно, все-таки ПВО работает. Нет уже таких условий, чтобы газ был, а также этажность уже не так учитывается. Но это пока "Не знаю, что будет дальше, потому что эти обстрелы хаотичны. Укрытие остается условием, чтобы было рядом, недалеко, а остальное – не так значительно", – сказал эксперт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в столице в результате серии ракетных атак упало количество сделок об аренде и продаже квартир. Продавцы вынуждены делать большие скидки, а покупатели не спешат закрывать сделки.

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