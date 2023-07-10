Крупный банк перестал принимать купюры 500 и 1000 грн в терминалах: что случилось

Терминалы ПУМБ не принимают купюры номиналом 500 и 1000 грн. В банке это признают и объясняют: таким образом хотят обеспечить себя от сильно поврежденных банкнот.

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На проблему обратил внимание пользователь сайта "Минфин" под ником para53. Он рассказал, что:

столкнулся с ней при попытке пополнить карту через терминал в отделении банка;

там фактическую невозможность этого признали – заявив, что "боятся фальшивок".

При этом клиент банка обратил внимание, что смог пополнить карту через другую систему, которая операцию подтвердила. Однако в самом ПУМБе ему сообщили, что деньги на его счет не приходили.

"Пополнить карту через терминал в отделении есть проблемы, поскольку купюры номиналом 500 грн и выше терминал не берет, работники объяснили, что боятся фальшивок. Пополнил карту через терминал EasyPay, финансовая компания предоставила квитанцию и в телефонном режиме подтвердила, что деньги перевела банку. А банк утверждает, что деньги ему не поступали", – рассказал para53.

Что говорят в банке

В самом же ПУМБе объяснили:невозможность пополнения карты через терминалы купюрами в 500 и 1000 грн является средством предосторожности. Таким образом в банке хотят защититься от поврежденных банкнот этого номинала.

"В денежном обращении Украины появились банкноты номиналом 500 и 1000 грн, поврежденных во время чрезвычайного режима. Банкноты были повреждены с помощью дрели. Поэтому службой безопасности банка было принято решение ограничить количество купюр до 1 шт. для пополнения одной транзакции", – сообщили в банке.

Зачислят ли деньги на счет

В то же время там отметили: если карта пополняется не через терминал банка, зачисление средств на счет может занять некоторое время. При чем довольно продолжительное.

"Если карту вы пополняете в терминале не нашего банка, то в таком случае зачисление средств может производиться до 3-х рабочих дней", – рассказали в учреждении.

Как сообщал OBOZREVATEL, клиентка ПриватБанка тем временем сообщила, что во время онлайн-оплаты покупки в Интернете с ее карты было дважды списано почти 1 600 грн, которые после этого не вернулись. В банке же уверяют: деньги не украдены, однако их возврата следует ждать почти полмесяца.

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