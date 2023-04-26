Курс доллара в Украине изменится до лета: озвучены позитивный и негативный сценарии

В Украине до конца весны ожидается изменение курса доллара. При этом сценарии, которые озвучивают эксперты, различаются. Прогнозная стоимость "бакса" колеблется в коридоре между 36,6 грн в оптимистичном сценарии и 40 грн/долл. в пессимистичном.

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При этом самым вероятным считается именно оптимистический прогноз, говорится в материале OBOZREVATEL. Согласно этому сценарию стоимость доллара на валютном рынке снизится примерно на 1 грн и составит около 36,6 грн/долл., что соотносится с официальным курсом Нацбанка.

"Ситуация на рынке очень стабильная, и благодаря западной поддержке резервы Национального банка нарастают. Какого-либо давления на гривню просто нет", – рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

Отрицательный сценарий считается маловероятным, но он также существует. Доллар может снова подорожать и достичь отметки от 40 грн/долл. Это возможно при двух условиях: если Россия сорвет зерновое соглашение и Украина упустит возможность зарабатывать на экспорте зерна или если военная ситуация будет ухудшаться.

В более продолжительной перспективе стоимость валюты будет зависеть от международной поддержки стран-партнеров. Они не только финансируют расходы большей части бюджета, но и поставляют в Украину валюту, позволяющую удержать ситуацию на рынке.

Во всяком случае, без окончания полномасштабной войны и освобождения украинских территорий рассчитывать на значительное укрепление гривни, резкое снижение темпов инфляции не приходится. Экономика Украины постепенно адаптировалась к условиям полномасштабной войны, однако еще продолжительный период бюджет будет зависеть от кредитов и финансовой помощи других стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на 26 апреля наличный курс доллара составляет 37,7/38,2 грн/долл. (покупка/продажа). По сравнению с предыдущим днем, стоимость американской валюты в банках как в покупке, так и в продаже снизилась на 10 копеек.

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