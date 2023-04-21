Курс доллара в Украине изменится из-за решения Нацбанка: чего ожидать

Решение Национального банка смягчить валютные ограничения для банков позитивно скажется на курсе гривни. В связи с этим в ближайшее время в стране может снизиться наличный курс доллара. Кроме того, в Украине происходит постепенная унификация официального, банковского и наличного курсов "бакса".

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко. Дело в том, что при росте предложения любого товара (в том числе иностранной валюты), цена на него снижается. А решение НБУ приведет именно к увеличению предложения наличной валюты.

Кроме того, укреплению украинской валюты в ближайшее время будет способствовать еще один фактор, отметил банкир. Это сокращение бюджетных выплат, которое ожидается на следующей неделе, с 24 апреля.

"НБУ смягчает ограничения с 21 апреля для укрепления положительных тенденций на наличном валютном рынке. Основная цель – стабилизация валютного рынка и сокращение разницы между наличным и официальным курсом... Эти изменения вместе с сокращением бюджетных выплат на следующей неделе, вероятно, приведут к снижению курса доллара в ближайшие дни", – объяснил специалист.

По мнению Марченко, на валютном рынке Украины действительно наметилась тенденция к постепенной унификации трех курсов: официального, банковского и наличного. Однако, по словам специалиста, формирование единого курса не произойдет внезапно.

"Этот вопрос будет длительным во времени. С учетом всех экономических и военных условий сейчас речь идет о 1,5-2 месяцах", – отметил Марченко.

Утром 21 апреля средний курс доллара в банках Украины составил 37,7/38,2 грн за доллар (покупка/продажа). Официальный курс остается на уровне 36,56 грн/долл., а наличный черный рынок ориентируется на курс 38,1-38,2 грн/долл.

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ увеличил возможности банков продавать наличную иностранную валюту населению. С 21 апреля при расчете объема наличной валюты, которую банк может продать на валютном рынке, будет учитываться 120% (вместо 100%) объема покупки безналичной валюты населением начиная с 13 апреля 2022 года.

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