Люди по всему миру теряют работу из-за искусственного интеллекта, и это только начало – Bloomberg

В мае 2023 года почти 4 тыс. человек по всему миру потеряли работу из-за развития искусственного интеллекта (ИИ). При этом в дальнейшем такая тенденция только усилится.

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Об этом сообщает BIoomberg, ссылаясь на отчет Challenger. Общее количество сокращений на глобальном рынке труда (по любым причинам) достигло 417 тыс. рабочих мест в месяц. Это в четыре раза больше, чем было в мае 2022 года.

При этом в список причин для увольнения в отчете впервые включили искусственный интеллект. Сразу же оказалось, что развитие ИИ привело к потере 3900 рабочих мест.

"Ожидается, что ИИ станет гигантом, создающим рабочие места, из-за оценки растущего рынка в размере 1,3 трлн долларов... ИИ также может сократить занятость на 300 миллионов рабочих мест к 2035 году", – считает аналитик Бен Эмонс из Newedge Wealth.

Напомним, в Украине в будущем ряд профессий также заменит искусственный интеллект. Среди них, в частности, бухгалтеры, финансисты, переводчики.

Как советует президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов, представители сфер из зоны риска могут уже сейчас улучшать свои навыки, в частности, начиная работать с ИИ, чтобы в будущем не потерять работу или быстро найти новую.

"Это люди, которые базовые и рутинные вещи делают. А это очень легко заменить искусственным интеллектом. Например, разговорным чат-ботом. Но это хорошо, потому что это такая рутинная работа. Теперь люди смогут, например, делать какие-то другие вещи. Здесь важно, конечно, не остаться с этим процессом в стороне и адаптироваться. Я думаю, это больше для людей возможностей создает, чем угроз", – отметил Милованов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине самые востребованные вакансии – для представителей рабочих профессий. Среди них швея, слесарь, водитель, токарь. При этом в Государственном центре занятости можна бесплатно пройти обучение на оператора дрона, сварщика и другие популярные специальности.

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