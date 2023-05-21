На АЗС украинцам вместо топлива заливают фальсификат: как распознать "бодягу"
В Украине начали массово подделывать дизтопливо. По данным экспертов, уже более 30% дизеля на украинских заправках – фальсификат.
Об этом сообщает Институт Потребительских Экспертиз. Там отмечают: стремительность возврата фальсификаторов на рынок обусловлена, в частности, предстоящим возвратом налогов на горючее на довоенный уровень. Что, как ожидается, приведет к удорожанию ресурса.
"А это только увеличит маржу (фальсификаторов. – Ред.). Поскольку работать им будет "интереснее", никаких налогов они не платили и не собираются",– подчеркивают эксперты.
Как распознать фальсификат
Главным показателем поддельного дизеля является высокое содержание серы, отмечают в Институте. В частности, в образце, обнаруженном в одной из сетей АЗС, он составил 362 мг/кг – при норме не более 10 мг/кг. Еще в одной сети этот было зафиксировано 357 мг/кг.
Эксперты объясняют: сера убийственна для нейтрализаторов и сажевых фильтров. А извлечение ее из горючего является тяжелым и затратным процессом.
"Фактически, это главный маркер того, действительно ли горючее сделано в Европе. …Высокая концентрация неизбежно приведет к "похудению" кошелька вследствие ремонта топливной системы и двигателя. Это еще не говоря о выхлопе, через который оксидом будут дышать пешеходы на улицах городов", – объяснили эксперты.
Также, отметили они, в поддельном горючем были обнаружены нарушения в температуре вспышки.Так, при норме в не менее 55 градусов, в некоторых образцах этот показатель составил 45 и 37 градусов. Что делает такое горючее огнеопасным – поскольку "чем ниже температура от норматива, то более высокая вероятность его взрыва при ДТП или другой чрезвычайной ситуации".
"Этот показатель может показать, не попадали ли в солярку посторонние компоненты. Которые могут привести, например, к ее возгоранию во время аварии", – подчеркнули в Институте.
Какие цены на дизель установили АЗС
Тем временем, сети АЗС снижают цены на дизтопливо. Так, с 12 по 19 мая ресурс подешевел на 73 коп./литр – до средних 43,77 грн/литр.
Самые низкие цены установили в сети VST – 39,68 грн/литр. А также, в:
- Авантаж 7, Prime – 40,5 грн/литр;
- БРСМ-Нафта – 40,65 грн/литр;
- VostokGaz – 40,89 грн/литр;
- Олас – 40,9 грн/литр;
- RLS – 41 грн/литр;
- Chipo – 41,15 грн/литр;
- Укр-Петроль – 41,17 грн/литр.
Дороже всего дизель продают на заправках Авиас – 47 грн/литр. Далее следуют:
- Shell – 45,4 грн/литр;
- ОККО, WOG, SOCAR – 44,99 грн/литр
- Ovis – 43,99 грн/литр.
Как сообщал OBOZREVATEL, до 19 июля 2023 года в Украине могут пройти масштабные проверки АЗС и других розничных продавцов топлива. Цель: прекращение нелегальной торговли горючим и выявление других возможных нарушений.
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