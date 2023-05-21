На АЗС украинцам вместо топлива заливают фальсификат: как распознать "бодягу"

В Украине начали массово подделывать дизтопливо. По данным экспертов, уже более 30% дизеля на украинских заправках – фальсификат.

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Об этом сообщает Институт Потребительских Экспертиз. Там отмечают: стремительность возврата фальсификаторов на рынок обусловлена, в частности, предстоящим возвратом налогов на горючее на довоенный уровень. Что, как ожидается, приведет к удорожанию ресурса.

"А это только увеличит маржу (фальсификаторов. – Ред.). Поскольку работать им будет "интереснее", никаких налогов они не платили и не собираются",– подчеркивают эксперты.

Как распознать фальсификат

Главным показателем поддельного дизеля является высокое содержание серы, отмечают в Институте. В частности, в образце, обнаруженном в одной из сетей АЗС, он составил 362 мг/кг – при норме не более 10 мг/кг. Еще в одной сети этот было зафиксировано 357 мг/кг.

Эксперты объясняют: сера убийственна для нейтрализаторов и сажевых фильтров. А извлечение ее из горючего является тяжелым и затратным процессом.

"Фактически, это главный маркер того, действительно ли горючее сделано в Европе. …Высокая концентрация неизбежно приведет к "похудению" кошелька вследствие ремонта топливной системы и двигателя. Это еще не говоря о выхлопе, через который оксидом будут дышать пешеходы на улицах городов", – объяснили эксперты.

Также, отметили они, в поддельном горючем были обнаружены нарушения в температуре вспышки.Так, при норме в не менее 55 градусов, в некоторых образцах этот показатель составил 45 и 37 градусов. Что делает такое горючее огнеопасным – поскольку "чем ниже температура от норматива, то более высокая вероятность его взрыва при ДТП или другой чрезвычайной ситуации".

"Этот показатель может показать, не попадали ли в солярку посторонние компоненты. Которые могут привести, например, к ее возгоранию во время аварии", – подчеркнули в Институте.

Какие цены на дизель установили АЗС

Тем временем, сети АЗС снижают цены на дизтопливо. Так, с 12 по 19 мая ресурс подешевел на 73 коп./литр – до средних 43,77 грн/литр.

Самые низкие цены установили в сети VST – 39,68 грн/литр. А также, в:

Авантаж 7, Prime – 40,5 грн/литр;

БРСМ-Нафта – 40,65 грн/литр;

VostokGaz – 40,89 грн/литр;

Олас – 40,9 грн/литр;

RLS – 41 грн/литр;

Chipo – 41,15 грн/литр;

Укр-Петроль – 41,17 грн/литр.

Дороже всего дизель продают на заправках Авиас – 47 грн/литр. Далее следуют:

Shell – 45,4 грн/литр;

ОККО, WOG, SOCAR – 44,99 грн/литр

Ovis – 43,99 грн/литр.

Как сообщал OBOZREVATEL, до 19 июля 2023 года в Украине могут пройти масштабные проверки АЗС и других розничных продавцов топлива. Цель: прекращение нелегальной торговли горючим и выявление других возможных нарушений.

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