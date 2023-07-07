НБУ потратит 13 млн на компьютеры: новую ценную технику купят сотням сотрудников

Нацбанк намерен заплатить 13,103 млн грн за персональные компьютеры. Закупить регулятор планирует 544 единицы техники – т.е., в среднем за каждый ПК там готовы платить более 24 тыс. грн.

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Объявление о тендере опубликовано на специализированной платформе Prozorro. Согласно ему, компьютеры планируется закупать 2 типов:

с твердотельными накопителями емкостью не менее 240 ГБ – 269 единиц;

с твердотельными накопителями емкостью не менее 480 ГБ – 275 единиц.

В комплекте к каждому компьютеру должны идти:

украинизированная клавиатура с проводным подключением;

проводная "мышь" с оптическим сенсором и длиной кабеля не менее 1,5 м.

Особое внимание в НБУ уделили цвету клавиатур и "мышей". Они должны быть черными.

Поставляться ПК должны с уже установленной операционной системой. Ею должна быть украинская версия Microsoft Windows 10 Professional 64 bit OEM – либо же более поздняя версия.

Начало аукциона запланировано на 19 июля. Подавать же заявки можно до 18 июля включительно.

Партнеры недовольны НБУ

Тем временем, Национальный банк получил от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) неутешительную оценку своей работы. НБУ фактически обвинили в:

избирательности;

потере институциональной способности;

странных действиях с фактически ручным регулированием рынка.

"Существуют значительные сомнения в готовности руководства НБУ выполнять обязательства, взятые в рамках EEF (программа финансирования от МВФ на 15,6 млрд долларов), то есть превратить Нацбанк в современный, открытый и независимый центральный банк, пользующийся доверием общественности", – говорится в документе ЕБРР.

Как сообщал OBOZREVATEL, ПриватБанк, в свою очередь, заказал услуги по доставке SMS-сообщений за границу на 4,3 млн грн. Рассылать их планируют не только в ведущие страны мира, среди которых США, Великобритания, Япония, но страны со слабой экономикой: Зимбабве, Таджикистан и т. д.

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