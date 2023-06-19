Обменники отказываются принимать доллары у украинцев: действия НБУ не решили проблему

Обменники в Украине продолжают отказывать украинцам в приеме "изношенных" купюр без дополнительной комиссии, которая достигает 10% от суммы операции. Жалобы поступают, несмотря на то, что Национальный банк уже провел разъясняющие встречи с представителями как банков, так и не банковских обменников.

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Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев. По его словам, ситуация с приемом долларовых купюр улучшилась только в банках.

"В то же время, жалобы на действия обменников продолжают поступать. Абсолютно не решена проблема черных обменников, работающих под крышей некоторых правоохранителей. Очевидно, принятых Нацбанком мер недостаточно", – заявил Гетманцев.

По его словам, речь идет о противодействии схеме противоправных теневых заработков на людях в войну, которую следует немедленно прекратить. В связи с этим на комитете Верховной Рады по вопросам финансов готовится заслушивание представителей Нацбанка и правоохранителей по этой проблеме.

Какие доллары обязаны принимать без комиссии

В разъяснении НБУ говорится: если на купюре есть только незначительные повреждения, требовать комиссию за ее обмен незаконно. Те обменники и банки, которые нарушают правила, Нацбанк имеет право наказать (например, применить штрафы).

Независимо от года выпуска банки и обменники обязаны принимать все банкноты, которые не имеют повреждений. Также те, которые имеют одно из нескольких описанных ниже повреждений:

локальные потертости (частичная потеря краски на изображениях) и/или потеря бумагой жесткости;

отпечатки штампов/печатей, надписи, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых не превышает 200 квадратных мм;

пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до 5 мм каждое;

надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до 3 мм каждый;

отверстия и проколы, общее количество которых не превышает четырех штук, диаметром не более 1 мм каждый.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее член совета НБУ Василий Фурман заверил: в Украине в ближайшее время решат проблему с отказом банков и обменников принимать доллары без комиссии. По его словам, над этим уже активно работают в НБУ.

При этом ПриватБанк объявил о возобновлении приема наличной валюты в терминалы самообслуживания. Доллары и евро можно будет обменять на гривни с помощью терминалов уже с 22 июня.

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