Продавцы установили новые цены: как в Киеве переписали стоимость квартир

На вторичном рынке недвижимости Киева выросли цены. За год (с 7 июля 2022 по 7 июля 2023-го) квадратный метр здесь подорожал почти на 6 000 грн – с 45 326 грн до 51 304 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, самой популярной ценой "квадрата" для 1-комнатных квартир является 46 800 грн – 7,5% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее.

Также часто можно встретить цену 39 000 грн – 7,9%. А кроме того:

44 200 грн, 52 000 грн – по 7,1%;

54 600 грн – 6,5%;

36 400 грн – 6,4%;

39 000 грн – 6,1%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартиры, цена которой формируется на основе стоимости "квадрата" в 18 200 грн – 0,1% объявлений. А также:

15 600 грн – 0,3%;

20 800 грн – 0,4%

26 000 грн – 0,6%;

23 400 грн – 0,7%.

За последние 6 месяцев цена столичного "квадрата" выросла едва заметно – всего на 556 грн, с 50 748 грн 51 304 грн.

А за месяц она вообще снизилась – хоть и незначительно: на 332 грн.

Где покупать квартиры выгоднее всего

Самые низкие цены на "квадрат" в Деснянском районе. В среднем они составляют 40 827 грн.

Далее – со значительным отрывом – идет Дарницкий район, где в среднем квадратный метр стоит 45 376 грн. За ним:

Святошинский – 46 651 грн;

Подольский – 50 601 грн;

Оболонский – 50 684 грн;

Днепровский – 51 561 грн;

Соломенский – 52 676 грн;

Голосеевский – 56 618 грн.

Дороже всего квадратные метры стоят в Печерском районе Киева – 89 691 грн. А кроме того, в Шевченковском – 69 018 грн.

Сколько стоит аренда

Дороже стало и арендовать жилье в Киеве. Так, с 5 июля 2022 по 5 июля 2023-го средние цены выросли на 1 000 грн – с 11 000 грн до 12 000 грн.

Чаще всего 1-комнатные квартиры сдают по 8000 грн – таких объявлений насчитывается 11,6%. А кроме того:

10 000 грн – 8,5%;

6 000 грн – 7,5%.

Снять 2-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 7800 грн – 9,7% объявлений. Также часто встречаются цены:

10 200 грн – 8,9%;

15 000 грн – 7,2%.

3-комнатные квартиры чаще всего сдают по 15 200 грн – 9,6% объявлений, по данным аналитиков, именно с такой ценой. Также популярные цены:

10 400 грн – 7,4%;

8 800 грн, 12 800 грн – 5,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем кредиты на квартиры через Дію открывают для всех украинцев – участие в программе єОселя смогут принять все украинцы, которые не владеют собственным жильем. Изменение вступит в силу с 1 августа. Кредиты будут оформляться по льготной годовой ставке 7% в гривне.

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