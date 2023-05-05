Рабочих мест станет больше: кто может рассчитывать на занятость в новом индустриальном парке на Львовщине

В Украине создали очередной индустриальный парк, который, по ожиданиям, должен обеспечить 700 рабочих мест в перерабатывающей промышленности. Парк создан на территории города Стрый Львовской области сроком на 30 лет и получил название "Долина Стрый".

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Об этом сообщили в Кабинете министров. Там отметили: работа в парке будет вестись по ряду направлений. В частности:

производство пищевых продуктов, электрического оборудования, машин и оборудования, готовых металлических изделий;

обработка древесины и изготовление изделий из древесины и пробки (кроме мебели);

изготовление изделий из соломки и растительных материалов для плетения;

ремонт и монтаж машин и оборудования.

"Кабинет министров включил индустриальный парк "Долина Стрый" в Реестр индустриальных (промышленных) парков. Стрыйская община и город получили мощную возможность для экономического развития, обеспечения людей работой и достойными зарплатами", – говорится в сообщении.

В то же время на трассе Львов – Рава-Русская построят еще одну полосу движения. Дело в том, что эта трасса ведет к границе с Европейским Союзом – следовательно, дополнительная полоса может частично решить проблему с пробками в направлении границы, где грузовики часто блокируют движение. Как объяснили в Службе восстановления и развития инфраструктуры Львовской области:

очереди тяжеловесного автотранспорта на участке подъезда к пункту пропуска Рава-Русская – Гребенное образуются из-за связанного с войной увеличения автоперевозок;

протяженность пробок составляет 15-20 км, "а при пиковых нагрузках и больше".

"В ходе капитального ремонта дороги проведем (среди прочего. – Ред.) следующие работы: устроим дополнительную полосу движения с изменением направлений вне населенных пунктов, проведем мероприятия по организации дорожного движения", – рассказали в службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным крупного кадрового портала, средняя предлагаемая зарплата во Львове составляет 17 000 грн. Самую высокую обещают руководителям отделов продаж, 50 000 грн. Самую низкую – посудомойщицам, 9 000 грн.

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