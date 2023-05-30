Россияне не могут купить велосипеды из западных стран, цены на отечественные и китайские выросли на 30% – росСМИ

В стране-террористке России велосипеды подорожали на 30%. Речь идет именно о российских и китайских моделях. Западные велосипеды вообще в дефиците на территории РФ, поскольку новых не завозят, а цены на старые взлетели в 3 раза.

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Сейчас на российском рынке произошел бум продаж велосипедов, пишет Telegram-канал Mash. Отмечается, что покупают преимущественно доступные отечественные модели – Stark и Stinger (цена составляет от 20 тыс. рублей).

Следом идут модели Giant из Тайваня – от 38 тыс. руб. Из-за высокого спроса цены на них поднялись примерно на треть.

Сложнее всего любителям велобрендов из Европейского Союза (ЕС) и США. Налицо не так много байков, речь о Merida, Trek, Scott и Specialized. Их стоимость – от 40 до 75 тыс. руб.

Ранее стало известно, что американская компания Adobe бесплатно в автоматическом режиме продлевает лицензии пользователям из страны-агрессорки России. Причина – вроде бы сложности с оплатой с российских банковских карт.

Об этом пишет российское пропагандистское информагентство ТАСС со ссылкой на несколько источников. Отмечается, что сотрудник одной из российских IT-компаний подтвердил, что получил бесплатное продление лицензии.

Как писал ранее OBOZREVATEL, французский производитель шин Michelin – один из лидеров на мировом рынке – закрыл сделку по продаже своих российских активов. В частности, был продан шинный "Мишлен" завод в Московской области.

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