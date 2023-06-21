Ситуация на рынке труда изменилась: работодателей в Украине предупредили о проблеме

В Украине появилось больше вакансий на рынке труда. Из-за этого назревает дефицит квалифицированных специалистов, а потому работодатели, которые слишком долго подбирают кандидатов, рискуют остаться без хороших сотрудников.

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Об этом предупредили специалисты одного из кадровых агентств. "Банального бухгалтера, которых всегда было полно, трудно найти. На прошлой неделе закрыли две вакансии бухгалтеров, буквально потом и кровью. Потому что найти бухгалтеров, готовых работать в офисе, оказалось очень нетривиальной задачей: многие готовы работать удаленно – из-а границы", – рассказал руководитель агентства "Апострофу".

По его словам, теперь работники, которые уже прошли на должность, вновь начинают раздумывать и выбрать из нескольких вариантов. Таким образом, у работодателей иногда не получается взять уже выбранного специалиста.

"Вот история с маркетологами. Подали клиенту шесть кандидатов, четверо ему понравились и прошли во второй раунд собеседования. Но через два дня двое из четырех кандидатов уже нашли работу. Сейчас клиент выбрал одну кандидатку, но она взяла паузу, потому что ей предложили работу, и она выбирает теперь самый лучший вариант", – рассказали в кадровом агентстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам после победы в войне нужно будет активно восстанавливать страну. И это приведет к существенным изменениям на рынке труда. Читайте, для кого в Украине будет работа после войны.

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