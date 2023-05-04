Старых цен на яйца уже не будет: как изменится стоимость продукта в Украине

В Украине после Пасхи начали снижаться цены на куриные яйца. Удешевление продолжится и дальше – стоимость должна снизиться до 20-30% до середины лета.

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Снижение стоимости яиц связано с приходом на рынок продукции частных хозяйств, производящих до половины всего объема яиц в Украине. Такой прогноз озвучила старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Светлана Пашко "24 Канала".

Следует также помнить, что поголовье кур-несушек обновляется каждую весну. Впрочем, в 2022 году произошел технологический перерыв, вызванный тяжелой военной ситуацией в стране. было возобновлено на предприятиях осенью прошлого года. Следовательно, производство яиц будет расти, а цена на яйца будет падать", – сказала эксперт.

По прогнозу, постепенное снижение цены продлится до середины лета. Но только в том случае, если не ухудшится ситуация на рынке кормов, также влияющая на цену яиц. В целом стоимость продукта должна уменьшиться на 20-30% к июню-июлю.

Ранее сообщалось, что в Украине пересчитали цены на лук. Например, по состоянию на 3 мая килограмм синей подорожал на 3,65 грн по сравнению со среднеапрельскими ценами – с 56,01 до 59,66 грн.

Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в отдельных сетях супермаркетов синий лук продают по (за 1 кг):

Novus – 59,99 грн;

Auchan – 61,9 грн;

Metro – 57,1 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за год полномасштабной войны продукты подорожали на 31,5%. В марте по сравнению с февралем 2023 года цены на продукты питания выросли на 2,3%. Больше всего – на 17,3% – увеличились цены на овощи, на втором месте – яйца (+1,8%), далее сыр и мягкий сыр (+1%).

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