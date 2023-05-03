В Украине переписали цены на популярный овощ: сколько стоит

В Украине пересчитали цены на лук. К примеру, по состоянию на 3 мая килограмм синего подорожал на 3,65 грн, по сравнению со среднеапрельскими ценами – с 56,01 грн до 59,66 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов синий лук продают по (за 1 кг):

Novus – 59,99 грн;

Metro – 57,1 грн;

Auchan – 61,9 грн.

А вот репчатый лук подешевел. Его цена снизилась на 1,28 грн/кг – с 57,02 грн до 55,74 грн. Цены в магазинах:

Auchan – 49,4 грн;

Varus – 49,4 грн;

Megamarket – 69,9 грн;

Novus – 49,79 грн;

Metro – 60,22 грн.

Когда цены на овощи пойдут вниз

В то же время, по словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, до середины июня цены на лук, помидоры, огурцы и пр. овощи будут расти. После этого их стоимость начнет снижаться, чему поспособствует, по его словам, поступление на рынок нового урожая.

"Овощи начнут дешеветь в середине июня. До этого мы будем иметь умеренный рост цен – и чем ближе к этому периоду, тем больше он будет замедляться. Затем, когда на рынок начнут поступать овощи собственного производства с открытого грунта, цены пойдут вниз", – рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в Украине начали повышаться цены на морковь. Ключевой причиной удорожания овоща является сезонное сокращение предложения качественной продукции из-за повышения закупочной активности фирм-оптовиков. При этом стоимость продукции, вероятно, будет расти в дальнейшем.

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