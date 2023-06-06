Цены на аренду квартир в Киеве изменятся: эксперт назвал месяц

Цены на аренду жилья в Киеве могут увеличиться на 10-15%. Подорожание ожидается в середине августа.

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Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторам) Украины. Он отметил, что в апреле и мае аренда подорожала на 10%.

По прогнозу, в июне и июле никаких изменений стоимости аренды жилья в столице не ожидается. Пока ситуация на рынке стабильная, поэтому никаких предпосылок для резких колебаний нет.

"Как и ожидалось, весной цены немного поднялись. Изменение в диапазоне где-то 10%, начиная с апреля было повышение. Что касается июня-июля, то, вероятно, не будет каких-либо изменений. Все стабильно сейчас более-менее, нет предпосылок для изменений. А вот в середине августа уже, думаю, ощутим повышение. Но оно будет несущественным – до 10-15% к осени", – подытожил Пита.

Ранее эксперт рассказывал, что несмотря на целую серию обстрелов Киева страной-террористом Россией в мае, приоритеты арендаторов при выборе жилья не изменились. Единственное условие, которое остается, – наличие бомбоубежища неподалеку.

"Не изменились приоритеты. По большому счету приоритеты зависели от блекаута больше. Но сейчас в этом плане все стабильно, все-таки ПВО работает. Нет уже таких условий, чтобы газ был, а также этажность уже не так учитывается. Но это пока. "Не знаю, что будет дальше, потому что эти обстрелы хаотичны. Укрытие остается условием, чтобы было рядом, недалеко, а остальное – не так значительно", – сказал он.

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