Цены на овощи и фрукты в Украине обвалятся: эксперт назвал месяц

В период ближайших 3-х месяцев цены на овощи и фрукты в Украине снизятся, а стоимость борщового набора упадет. Цены должны пойти на понижение уже в середине июня.

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Об этом рассказал в эфире Громадського радіо экономист Олег Пендзин. Он отметил: лето – это период снижения цен (дефляции).

"Мы уже с вами видим, что на борщовый набор, на овощи, фрукты, которые выращиваются на нашей территории, цены уже начали падать. Мы реально ожидаем, что где-то в середине июня цены на весь спектр овощей/фруктов будут гораздо ниже, чем еще месяц назад. Традиционно, как начинается лето, цены падают. Такая ситуация продолжается, как правило, до середины/конца сентября. После этого, как соберут урожай, начнется сезон постепенного роста цен", – подчеркнул специалист.

По словам Пендзина, в ближайшие три месяца цены на продукты питания упадут. В свою очередь, продуктовая корзина украинцев не будет такой же дорогой, как, например, зимой.

Как сообщалось, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий спрогнозировал, что в 2023 году цены на арбузы у Украины будут меньше, чем в прошлом. Ягода будет доступнее, потому что на деоккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей было приоритетным разминирование, прежде всего, площадей под овощные или бахчевые культуры.

Поэтому происходит посев этих культур. При этом начало июня не является пиком сезона на арбуз.

OBOZREVATEL писал ранее, что в Украине цены на десяток яиц с апреля по май снизились на 10 грн и продолжат снижаться летом. Будущее понижение связано с тем, что частные домохозяйства, занимающие до половины рынка, начнут активнее продавать свой товар.

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