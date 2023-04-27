Украина работает над открытием гражданских авиарейсов: заявление французского министра

Украина "упорно работает" над открытием авиапространства для перелетов гражданских самолетов. Сейчас наши граждане проходят практику на симуляторах во Франции, а во время переговоров в Киеве уже 2 страны согласились расширить это сотрудничество.

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Об этом рассказал министр транспорта Франции Клеман Бон в интервью "Европейской правде". Он добавил, что обсудил этот вопрос в Киеве, Франция получила запрос от Украины.

Украинские пилоты проходят практику на симуляторах и в спецшколах в Тулузе, где расположена вся авиационная инфраструктура Франции. Страна согласилась расширить эту помощь.

"Момент, когда над Украиной возобновятся полеты гражданской авиации, я надеюсь, наступит как можно скорее. А в случае, если у авиаторов нет практики, то по правилам безопасности не будут иметь права сразу возобновлять работу. Поэтому мы помогаем Украине подготовиться к моменту, когда ваше авиапространство будет открыто полностью или частично. Не мой вопрос решать, когда это произойдет, но, как я понял, у Украины уже есть определенные соображения по поводу этого открытия, и в Киеве упорно над этим работают. Но, конечно, главным вопросом до сих пор остается безопасность", – сказал Бон.

Французский министр также выразил готовность предоставлять тренировки украинским специалистам, связанным с мореходством.

Ранее министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что пассажирские авиарейсы в Украине будут возобновлены, как только это разрешит ситуация с безопасностью. Для этого в стране находится авиационный персонал, а также поддерживается надлежащее состояние инфраструктуры. Кроме того, продолжаются евроинтеграционные процессы.

"Он (фонд. – Ред.) направлен на поддержку национального провайдера аэронавигационных услуг Украины и Госавиаслужбы. Уже сегодня (25 апреля. – Ред.) зашел новый транш от партнеров", – отметил Кубраков.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания Ryanair назвала конкретный срок возобновления деятельности в Украине. Речь идет о примерно 2 неделях после того, как полеты в страну снова станут безопасными.

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