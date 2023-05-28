Украине понадобилась аварийная помощь от энергосистемы страны ЕС: детали

Украина запрашивала аварийную помощь от энергосистемы Румынии. Это происходило 27 мая с 21:00 по 22:00. Причина – необходимость покрытия вечернего пика потребления.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: аварийная помощь является "ситуативной мерой быстрого реагирования для балансировки энергосистемы", а не коммерческим импортом.

"Причиной использования аварийной помощи была нехватка общей мощности украинских электростанций. Импорт из Словакии производился, но в вечерние часы был незначительным", – рассказали энергетики.

При этом они подчеркнули: в настоящее время для покрытия потребностей электроэнергии достаточно. Однако в вечерние часы следует потреблять электроэнергию бережливо.

"Просим бережно пользоваться электроэнергией в вечерние часы, особенно с 19:00 до 22:00, и переносить использование мощной техники с вечерних часов в день или ночь. Так вы уменьшите нагрузку на энергосистему в вечерний пик потребления и облегчите балансировку энергосистемы", – напомнили в "Укрэнерго".

Тариф на электроэнергию хотят резко повысить

В то же время уже с 1 июня в Украине могут повысить тариф на электричество – до 2,88 грн за кВт*час, сообщает Энергореформа. В настоящее время тариф составляет 1,44/1,68 грн – зависимо от объемов потребления.

Отмечается: введение таких изменений позволит улучшить финансовые показатели "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", "за счет которых покрывается разница в рыночной цене и тарифами для населения". А также сбалансировать рынок.

При этом в комиссии уверяют: в будущем тарифы нужно "постепенно приводить к рыночному уровню". который в настоящее время составляет около 6 грн/кВт*час.

Как сообщал OBOZREVATEL, плановые ремонты энергетической инфраструктуры и объектов генерации в Украине происходят каждое лето и обычно не приводят к отключениям света потребителям. Однако в 2023 году украинцев ждет иная ситуация, т.к. из-за оккупации ЗАЭС и российский атак снизилась общая мощность энергосистемы Украины.

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