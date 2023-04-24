Украинцы получат новые цены на популярные овощи после длительного удорожания: названы сроки

В Украине с начала весны значительно выросли цены на ряд популярных овощей – огурцы, помидоры и лук. Однако уже в конце мая-начале июня начнет поступать сезонная продукция, поэтому стоимость будет снижаться.

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Однако украинцам не следует надеяться на значительное удешевление овощей. Такой прогноз озвучил аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ в комментарии OBOZREVATEL.

"Основные сезонные овощи прибудут в конце мая-начале июня. С учетом того, что часть Херсонской и Запорожской областей оккупирована, а там, где произошла деоккупация, тоже значительная часть территорий не может использоваться из-за заминирования, – большого снижения цен на помидоры, лук, огурцы не будет", – сказал эксперт.

Поэтому, подытожил Кущ, сезонное снижение стоимости овощей будет, но значительного удешевления, какое было в прошлые годы, когда цены значительно обваливались, не следует ожидать.

Подобный прогноз ранее озвучил OBOZREVATEL Павел Мартышев, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики. По его словам, снижение цен на огурцы и помидоры произойдет летом, когда на рынок будет поступать свежая отечественная продукция.

Напомним, подорожание огурцов и помидоров в стране началось еще в начале весны. В основном это связано с сезонным увеличением спроса на эти овощи и отсутствием больших объемов на рынке украинской тепличной продукции.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Украине на прошлой неделе снова фиксировался рост цен на лук. Удорожание связано с сезонным истощением запасов овощей и увеличенной закупочной активностью компаний-оптовиков.

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