Украинцы прожили год без льгот на растаможку авто: было ли решение правильным

За год отмена льгот на растаможку автомобилей, вопреки прогнозам критиков, принесла бюджету Украины более 35 млрд грн. И это те деньги, которые в результате получила украинская армия.

Видео дня

Об этом сообщил первый замглавы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"). Он напомнил, что льгота на растаможку авто просуществовала три месяца и была отменена с 1 июля 2022 года.

"Она отменялась со скандалом, даже среди депутатов были аргументы по возвращению в стиле "никто ничего завозить не будет! и "это не принесет деньги в бюджет!". Прошел год, можем проверить уже результат", – отметил нардеп.

Так, за год с 1 июля 2022 года по 1 июля 2023-го в Украину завезли с растаможкой 255 798 транспортных средств. Поступления в госбюджет от их ввоза составили 35,32 млрд грн.

"Решение остановить льготу принесло за год в бюджет армии более 35 млрд грн... До сих пор считаю лучшей идеей существенно снизить цену растаможки и пропорционально это перевести в акциз на топливо, но это не входит в концепт "простые решения", – добавил Железняк.

Получение собственных бюджетных средств остается критически важным для Украины. Дело в том, что международную помощь можно тратить на социальные расходы, но не на обеспечение армии.

В июне 2023 года расходы госбюджета составили 264,7 млрд грн. А доходы были лишь на уровне 245 млрд грн. "То есть, в этом месяце на 20 млрд грн залезли в запасы с прошлых месяцев", – констатировал Железняк.

Рынок авто в Украине оживился

Украинцы стали активнее покупать автомобили. По итогам июня 2023 года вторичный рынок авто установил рекорд продаж за 11 месяцев, а на "первичке" было зарегистрировано почти вдвое больше легковых авто, чем в прошлом году.

Несмотря на такое заметное оживление, авторынок еще не достиг показателей, которые наблюдались до начала полномасштабной войны. Так, спрос только на новые авто отстает на 36%.

Вместе с тем, в целом за полгода в Украине было зарегистрировано более 27 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Среди самых популярных моделей оказались Volkswagen Passat (на "вторичке") и Renault Duster (на "первичке").

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украину ввезли новые электрокары с запасом хода в 350 км. Автомобиль развивает скорость до 152 км/ч и считается бюджетной моделью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!