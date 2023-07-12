В Украине подорожали еда, одежда, коммуналка и многое другое: как изменились цены

Инфляция в Украине продолжает замедляться, однако все равно остается на достаточно высоком уровне. В июне она составила 12,8% в годовом измерении, что на 2,5% ниже майского показателя и на 5,1% апрельского. В целом же за год значительно подорожали практически все товары, однако больше всего безалкогольные напитки – на 20,7%.

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Об этом сообщает Госстат. Согласно его данным, более чем на 10% подскочила стоимость и многих других товаров и услуг. В частности:

ресторанов и отелей – на 19,1%;

разных товаров и услуг – на 16,8%;

продуктов питания – на 16,1%;

услуг ЖКХ – на 15,2%;

предметов домашнего обихода, бытовой техники и текущего содержания жилья – на 15,1%;

здравоохранения – на 13,8%;

алкогольных напитков и табачных изделий – на 12,8%.

На 9,6% подорожало образование. Немногим меньше:

связь – на 9,3%;

отдых и культура – на 9,1%.

Меньше всего расценки выросли на одежду и обувь. Они, по данным Госстата, подорожали на незаметные 0,4%.

Снижение же цен произошло лишь в одной категории – транспорте. Там расценки снизились на 1,1% – за счет удешевления сразу на 20,3% топлива и смазочных материалов. Остальные же транспортные услуги подорожали:

железнодорожный пассажирские перевозки – на 3,1%;

автомобильные – на 7%.

Почему инфляция замедляется

Как рассказали в НБУ, на замедление темпа роста инфляции повлиял ряд факторов. В частности:

большое предложение продовольствия и горючего;

снижение мировых цен на товарных рынках;

улучшение инфляционных и курсовых ожиданий на фоне устойчивой ситуации на наличном валютном рынке.

При этом в регуляторе отмечают: есть все предпосылки для дальнейшего замедления роста цен – хотя и более умеренными темпами. Тем не менее, говорить о безвозвратности этого процесса нельзя – ведь "в условиях войны высоки и риски усиления проинфляционного давления".

"Последствия разрушения Каховской ГЭС пока не отразились на потребительской инфляции, но могут оказать негативные эффекты впоследствии. Давление на потребительские цены также может усилиться из-за изменений в ценообразовании на рынке электроэнергии для небытовых потребителей", – объяснили в Нацбанке.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди продуктов питания в Украине больше всего подорожали яйца – сразу на 84%. А вот цены на подсолнечное масло снизились на 4,8%.

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