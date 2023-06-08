"Укрзалізниця" изменила расписание 9 поездов: опубликован новый график

"Укрзалізниця" добавляет новые остановки в существующие маршруты поездов. Изменения коснулись девяти рейсов.

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Об этом сообщила пресс-служба компании. Изменение расписания будет проводиться постепенно. Так:

с 10 июня поезда №95/96 Киев – Рахов и №40/39 Запорожье – Солотвино получат остановку в Бердичеве ;

и №40/39 получат остановку ; с 11 июня добавится остановка на станции Гребенка для рейсов №21/22 Харьков – Львов и №104/103 Львов – Краматорск ;

для рейсов №21/22 и №104/103 ; с 15 июня поезд №45/46 Ужгород – Харьков будет останавливаться на станции Николаев-Днестровский;

также с 15 июня рейс №26/236 Одесса – Черновцы – Рахов расширится остановкой на станции Выгода ;

расширится остановкой на станции ; с 23 июня поезд 78/77 Одесса – Ковель начнет останавливаться на станции Ярошенко ;

начнет останавливаться на станции ; также с 23 июня к рейсу №86/85 Запорожье – Львов добавят остановку в Подзамче ;

добавят остановку в ; со 2 июля новоназначенный поезд №248/247 Одесса – Киев начнет останавливаться во Врадиевке.

Напомним, с 10 июня в Украине возобновляет курсирование поезд Интерсити+ 732/731 Киев – Днепр – Запорожье. По этому маршруту поезд не ходил с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

При этом также с 10 июня в Украине в целом вводится новый график движения поездов. Он будет действительным в течение летнего сезона 2023 года. В график добавлены новые рейсы, а также внесены изменения для существующих маршрутов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине изменили правила возврата средств за железнодорожные билеты. Так, если раньше вернуть полную стоимость купе и половину плацкарта можно было не позже чем за 9 часов до отправления поезда, то теперь это время уменьшили до 6 часов.

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