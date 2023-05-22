"В 2-3 раза увеличили поставки": стало известно, откуда в Украину морем завозят российские нефтепродукты

В Украину морским путем могут попадать российские нефтепродукты. Так, например, некоторые порты в Турции увеличили поставки объемов из РФ в 2-3 раза.

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Именно оттуда нефтепродукты могут прибывать в Украину. Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко.

"У Турции есть порты, которые в 2-3 раза увеличили поставки российских нефтепродуктов. Морские поставки у нас тоже есть, мы используем инфраструктуру соседних стран на Юге – Болгарии и Румынии, поэтому, думаю, определенная доля российского продукта продолжает заходить к нам в страну", – сказал специалист.

Ранее сообщалось, что в Украине могут завозить нефтепродукты и пропан-бутан из Беларуси. В наше государство может попадать топливо с Мозырьского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

"Почему у нас такое внимание только к нефтепродуктам российского происхождения, а белорусские – нормально? Если спросить, где девается мозырский бензин, которого 1 млн тонн в год в Украину раньше импортировали, то ответа нет. Я предполагаю, что в принципе ничего не изменилось, кроме логистики", – сказал Сиренко.

Сиренко отметил: белорусский продукт могут перевозить из НПЗ в Мозыре в Усть-Лугу в России (порт), а затем поднимать на корабли и развозить по северу Европы. Да, в частности, эти объемы попадают в Украину.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что в Украине создадут минимальные запасы нефти и нефтепродуктов (МЗНН). Объемы должны покрывать как минимум 90 дней чистого среднесуточного импорта или 61 дня среднесуточного внутреннего потребления.

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