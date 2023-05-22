В Украине из-за повышения тарифов на электроэнергию вырастет цена на один из основных продуктов: прогноз

В Украине из-за повышения тарифа на электрическую энергию вырастет стоимость хлеба. Так, в зависимости от вида за следующие 6 месяцев он прибавит в цене от 1,5 до 3 грн.

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Хлеб будет дорожать примерно на 0,5-1% в месяц. Об этом рассказала Аgronews сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемисин.

Так, до конца года пшеничный хлеб 650 г, который в начале мая стоил 32 грн., подорожает до 34,65 грн. (на 4-8%). Стоимость батона также может вырасти на 4-8%, с 22,30 до 24,15 грн. В зависимости от вида хлеба он прибавит в цене от 1,5 до 3 грн за буханку.

По данным Госстата, хлеб уже с начала года подорожал на 3,3%. Это связано с продолжительным энергетическим кризисом в Украине. Также влияет очередное удорожание топлива, которое ожидается с 1 июля.

Ранее сообщалось, что тариф на электроэнергию в Украине может поднять вдвое – до 2,88 грн за кВт*ч вместо нынешних 1,44 грн (при потреблении 250 кВт*ч в месяц). Повышение может произойти в июне 2023, однако финальные расценки еще не утверждены.

Такие подсчеты озвучил глава профильной нацкомиссии (НКРЭКУ) Константин Ущаповский в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, серьезное повышение тарифа объясняется необходимостью проводить ремонты энергетической инфраструктуры, значительно повредившие российские обстрелы.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что в Украине существенно подорожали продукты питания. Так, с апреля 2022-го по апрель 2023-го общий рост цен составил 21,7%. Больше всего в цене выросли яйца – на 129,3%.

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