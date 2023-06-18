В Украине изменились цены на ряд основных продуктов: озвучено, что будет со стоимостью товаров

В Украине в мае потребительские цены выросли на 0,5% против 0,2% в апреле, а на продукты питания – на 0,9% и 0,3% соответственно. Ощутимо возросла стоимость мяса и мясопродуктов – на 1,7%, рыба и продукты из рыбы – на 0,6%.

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Также подорожали творог и мягкий творог – на 0,6%. Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

В целом динамика потребительских цен свидетельствует об усилении сезонных тенденций на рынке продуктов питания, а рост цен на овощи и фрукты произошел за счет поступления первых ягод и ранних овощей. В последующие месяцы можно ожидать замедления роста цен на эти группы товаров, а по наиболее массовым продуктам – снижение потребительских цен", – сказал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Ранее сообщалось, что Украина из-за подрыва Россией Каховской ГЭС и затопления населенных пунктов потеряет урожай из части Херсонской области. Потери в масштабах страны на цены не повлияют.

В других регионах Украины увеличили посев овощных культур, однако созревают они там позже, чем в Херсонской области. Кроме того, некоторые культуры (например, арбузы) сложно выращивать в других областях.

OBOZREVATEL писал ранее, что в Украине резко снизились закупочные цены на огурцы – только через неделю они просели на 23%. Стоимость огурцов в магазинах и рынках также несколько снизилась (до 55-65 грн/кг). Однако уже в ближайшее время обвал оптовых цен приведет к еще большему падению цен в розницу.

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