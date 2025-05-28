В Украине накрыли подпольное казино с российским следом: в нем играли 18 тыс. человек

В Киеве пресекли деятельность незаконного онлайн-казино, организованного пятью жителями столицы прямо в квартире с использованием платежных систем из РФ. Ежемесячный оборот дельцом составлял более 1 млн грн, а число активных игроков достигало 18 тыс.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что организаторы создали онлайн-площадку для азартных игр, не имея соответствующей лицензии. Соответственно, они не платили налоги и не придерживались действующих правил по защите игроков.

По информации следствия, фигуранты "работали" из дома, используя персональные компьютеры, серверы и специальное программное обеспечение. Платежи осуществлялисьчерез запрещенные российские платежные системы. Установлено, что платформа функционировала в скрытом сегменте интернета (DarkNet).

Во время обысков у фигурантов изъята компьютерная техника, черновая бухгалтерия, мобильные телефоны, банковские карты и наличные. В БЭБ отметили, что действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом без лицензии).

Эта статья предусматривает штраф от 170 тыс. до 680 тыс. грн (то есть от 10 тыс. до 40 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан). Кроме того, суд может назначить конфискацию игорного оборудования. Лишение свободы по этой части не предусмотрено.

"Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все лица, причастные к организации незаконного бизнеса", – говорится в сообщении БЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове местный житель под видом продуктового магазина с вывесками "Продукты" и "Мороженое" открыл подпольное казино. Игрокам за 300 гривен входного взноса предоставляли доступ к игровым автоматам.

Кроме того, российские спецслужбы используют онлайн-казино как платформу для вербовки зависимых от азартных игр украинцев, шантажируя их и привлекая к диверсиям. Спецслужбы призывают граждан быть бдительными и немедленно сообщать о подозрительных попытках воздействия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!