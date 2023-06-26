В Украине перепишут правила "быстрых кредитов": проценты урежут, а лишние платежи запретят

В Украине планируют существенно изменить правила выдачи микрокредитов – т.н. быстрых кредитов или денег до зарплаты. В первую очередь, предлагается запретить космические ставки более 1000% годовых, а также сделать невозможными дополнительные платежи по таким займам.

Видео дня

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Речь идет о законопроекте, который уже инициировали нардепы.

"Сегодня фиксируются сверхвысокие цены на рынке микрокредитования. Дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка – более 1000% годовых", – отметил Гетманцев.

По его словам, это сигнал, что регулирование рынка финансовых услуг нуждается в усовершенствовании. Анонсированный нардепом законопроект предусматривает:

ограничить дневную процентную ставку по потребительскому кредиту до 1% в день от общего размера кредита;

по потребительскому кредиту до 1% в день от общего размера кредита; запретить кредитодателю и новому кредитору требовать уплаты любых платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите;

о потребительском кредите; запретить устанавливать в договоре о потребительском кредите условие о продлении в одностороннем порядке срока пользования кредитом (продление срока пользования кредитом должно осуществляться исключительно путем заключения дополнительного договора по договоренности сторон);

срока пользования кредитом (продление срока пользования кредитом должно осуществляться исключительно путем заключения дополнительного договора по договоренности сторон); обязать кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита в бюро кредитных историй.

Вопрос особенно актуален, т.к. в 2023 году впервые с начала полномасштабной войны резко увеличились объемы микрокредитования. Вместе с тем выросли и долги украинцев перед микрокредитными организациям. Только в первом квартале 2023 года задолженность по микрокредитам выросла на 663 млн грн, до 8,7 млрд грн.

НБУ еще несколько лет назад заставил кредиторов показывать реальные процентные годовые ставки и быть честными в рекламе, но микрокредиты в Украине продолжают пользоваться популярностью. Оказалось, что в среднем "деньги до зарплаты" выдают под 28 671% годовых.

Бешеные проценты выплачивают далеко не все заемщики. Но если кредит оказался хотя бы ненадолго просроченным, из-за огромных ставок должник попадает в настоящую кабалу.

Поэтому ни один финансовый консультант не советует пользоваться микрокредитами. Большинство украинских банков предлагают своим клиентам кредитные карты с возможностью вернуть средства без уплаты процентов в течение льготного периода (двух месяцев). При этом даже в случае, если не возвратить деньги в указанный срок, размер процентов может быть в тысячи раз меньше, чем предлагают микрофинансовые организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди владельцев популярнейших микрофинансовых организаций в Украине – партийцы Анатолия Шария, члены семьи экс-нардепов от "Оппозиционного блока". И заработки таких компаний впечатляют.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!