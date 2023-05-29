В Украине снова будут выключать свет? Эксперт назвал сроки и причину

В Украине летом могут снова выключать электроэнергию. Отключения, вероятно, будут применяться в июле-августе.

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В настоящее время в энергосистеме страны существует нехватка мощностей в пиковые часы, поэтому в июле-августе могут применяться отключения электричества. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире телемарафона.

"Судя по всему именно бизнес первый будет ограничен в поставках электричества и соответственно будет два выхода: импортировать из Европы или вообще не работать. Однако европейское электричество в 2-2,5 раза дороже, чем в Украине", – отметил Харченко.

Ранее сообщалось, что украинцев призывают сегодня бережливо потреблять электроэнергию в вечернее время. Дело в том, что в энергосистеме работает значительно меньшее количество энергоблоков из-за активных ремонтных кампаний на тепловых электростанциях, а также на некоторых энергоблоках АЭС.

Граждане могут помочь, экономно используя электроэнергию в вечерние часы, особенно с 19:00 до 22:00, пишут в пресс-службе компании "Укрэнерго" 29 мая. Также можно перенести использование мощной техники с вечерних часов в день или ночь. "Это поможет уменьшить нагрузку на энергосистему в вечерний пик потребления и облегчит балансировку", – пояснили в "Укрэнерго".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, летний пик потребления электроэнергии в Украине в 2023 году будет связан с большими рисками, чем обычно. Это связано с серьезными ремонтами инфраструктуры, которые в определенные моменты будут совпадать с сезонным повышением потребления. В этой связи энергетики просят население принять меры и помочь балансировать энергосистему, чтобы не было отключений.

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