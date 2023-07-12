Яйца могут сильно подорожать: когда это произойдет и какая будет цена

Стоимость яиц в Украине может начать расти. По прогнозам, это начнется уже в середине лета, а к холодам их цена будет составлять 70-75 грн/десяток. Среди причин – удорожание электроэнергии и горючего.

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Кроме того, отметили в "Союзе птицеводов", на удорожание продукта может повлиять и ожидаемое в 2023 году снижение урожая зерновых и масличных – а следовательно, и рост цен на них, передает УНИАН. Дело в том, что эти культуры:

составляют основу комбикорма для вскармливания птицы;

занимают наибольшую долю в структуре затрат производителей яичной продукции.

Сколько будут стоить яйца

Впрочем, отмечается, резкого взлета цен на яйца в ближайшее время ожидать не следует. Этому, по мнению экспертов, поспособствует временная остановка их экспорта и транзита через Польшу и другие соседние европейские страны.

"Отечественные предприятия не будут заинтересованы слишком задирать цену. Ведь запасы яиц на фабриках будут накапливаться", – отмечается в материале.

В то же время, подчеркивается, с наступлением холодов ситуация может измениться. Ведь, по словам экономического эксперта Александра Хмелевского, в это время:

стоимость энергоносителей и электроэнергии растет;

производство яиц снижается.

"Поэтому, скорее всего, в четвертом квартале текущего года (октябрь–декабрь) мы увидим возврат цен на яйца на уровень 70-75 грн за десяток", – спрогнозировал он.

В настоящее же время, отметим, десяток яиц "Квочка" стоит 57,75 грн. Яйца "Ясенсвит" стоят 59,26 грн за 10 шт. Т. е. подорожание ожидается на уровне до 20 грн.

Дефицита не будет

Тем не менее в "Союзе птицеводов" уверены: в ближайшее время дефицита яиц не будет. В частности, из-за "постепенного возобновления производства".

"Со стороны спроса также каких-либо существенных изменений не ожидается, отмечают представители розничных сетей. В начале полномасштабной войны спрос на яйца, как и на все основные группы товаров, был очень велик. На сегодняшний день спрос стабилизировался", – резюмируют авторы материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, с июня-2022 по июнь 2023-го яйца в Украине подорожали на 84%. Общий же рост цен составил 16,5%.

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