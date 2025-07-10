Facebook и Instagram кардинально переписали правила рекламы: что изменилось для гемблинга

Meta – материнская компания соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp – существенно изменила политику рекламы азартных игр. Теперь полная ответственность за соблюдение законодательства каждой отдельной страны лежит на самих на рекламодателях.

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Об этом говорится на официальной странице Meta. В обновленных правилах указано:

"Получив разрешение от Meta для одной юрисдикции и типа азартных игр, рекламодатели могут показывать рекламу онлайн-гемблинга и игр с таргетингом на любую юрисдикцию, где у них есть лицензия или законное разрешение, за исключением неподдерживаемых рынков. Рекламодатели несут ответственность за соблюдение местных нормативных актов и должны показывать только ту рекламу азартных игр в Интернете, которая разрешена законом. Meta не несет ответственности за то, как авторизованные рекламные аккаунты соответствуют местным законам и правилам об азартных играх".

Черный список рынков

Вместо прежней системы разрешений по странам, известной как белый список , Meta ввела "черный список" рынков, где реклама гемблинга строго запрещена. В этот список вошли такие страны:

Таиланд;

Индонезия;

Филиппины;

Пакистан;

Вьетнам;

Тайвань;

Бангладеш;

Малайзия;

Гонконг;

Мьянма;

Кыргызстан;

Южная Корея;

Египет;

Саудовская Аравия;

Монголия;

Азербайджан.

Новая система и упрощение авторизации

Одним из ключевых изменений стало внедрение упрощенного механизма авторизации через Meta Business Suite для рекламы онлайн-гемблинга, работающего с реальными деньгами. Теперь также возможна использование одного разрешения для нескольких рынков, при условии, что рекламодатель легален в этих юрисдикциях.

Рекламу социальных казино с виртуальными активами теперь разрешено размещать только для совершеннолетней аудитории. Однако если эти виртуальные активы могут быть проданы или куплены за реальные деньги, для такой рекламы потребуется та же процедура авторизации, что и для гемблинг-оператора.

Другие правила:

Meta особо подчеркнула, что таргетинг на несовершеннолетних остается под строгим запретом .

. Установлены новые правила для медийных личностей. Если реклама размещается непосредственно от инфлюенсера, он должен работать от лица авторизованного рекламодателя.

По сути, эти изменения направлены на ужесточение контроля над рекламой азартных игр на платформах Meta и перекладывают большую часть регуляторного бремени на плечи самих рекламодателей.

Как сообщал OBOZ.UA, с 14 июля Google начнет официально принимать рекламу азартных игр от лицензированных в Украине операторов. Таким образом, Украина впервые присоединится к странам с полностью разрешенной игорной рекламой в продуктах Google, включая поисковик, YouTube, Google Play и Discover.

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