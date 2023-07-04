АЗС заправила машины украинцев водой: 3 возможных причины инцидента и как их избежать

Возможных причин, почему на Львовщине на АЗС ОККО машины заправили бензином с водой, несколько. Среди них – топливу не дали отстояться после слива бензовоза.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук. Также среди возможных причин:

неисправности в фильтре на ПРК (топливораздаточные колонки);

персонал АЗС не проконтролировал и не обеспечил эксплуатацию резервуарного парка.

Прежде чем раздавать потребителю топливо, персонал станции, начальник АЗС, операторы должны проверить состояние системы, отмечает специалист. Но, по его мнению, эта ситуация могла возникнуть не только из этого.

"Меня насторожила одна ремарка, которая была в пресрелизе, пострадавшие заправлявшиеся после 18:30. И закралось одно подозрение. Вода вообще всегда есть в резервуаре, но она на дне, в "мертвом остатке", и если посмотреть на ту пробу, которую люди брали в прозрачную банку, можно заметить, что на дне была грязь. подчеркнул Косянчук.

Дело в том, что когда бензовоз сливается, он больше мутит "мертвый остаток" с водой. "А они потащили насосы, еще и перемешали, то есть сделали водно-бензиновую смесь, хотя она не должна смешиваться", – добавил эксперт.

Для этого существует регламент, в котором говорится, что когда бензовоз сливается, то 40 минут, а лучше 1 час, резервуар должен отстояться. И только после этого можно раздавать горючее на ПРК.

Еще один из возможных вариантов: могли возникнуть неисправности в фильтре на ПРК. Они могли не сработать в тот раз.

"То есть причин могло быть много, но, скажу так, ни одна не должна была повлиять. То есть потребитель заплатил свои деньги, причем не маленькие деньги, зная, что это премиальный сектор АЗС и получил большие проблемы", – рассказывает Косянчук.

При этом наиболее вероятный вариант – персонал АЗС не проконтролировал и не обеспечил эксплуатацию резервуарного парка АЗС, чтобы туда не попадала вода. Технически там для этого все есть, но что-то, возможно, было сделано неправильно. В то же время эксперт исключает мнение, что могли завезти некачественное топливо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по возвращении налогообложения реализации горючего АЗС подняли его стоимость. В частности, на ОККО бензины марки А-95 и А-95 премиум подорожали на 3 и 2 грн/л, до 49,99 и 51,99 грн/л соответственно.