Часть украинцев может получить 1200 и 2200 грн от организаций: кто претендует

В Украине финансовую помощь могут получить жители деоккупированных территорий, а также эвакуированные граждане. В частности, речь идет о помощи в размере 1200 грн от "Красного Креста Украины", которая выплачивается гражданам ДОТ Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Николаевской областей.

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Также речь идет о 2200 грн финподдержки наличными в период 3 месяцев для жителей освобожденных территорий Харьковщины, Херсонщины и Донбасса от Международной организации по миграции. Об этом пишет Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По состоянию на 29 мая была выплачена помощь на более 50 млн грн украинцам, которые эвакуировались с опасных территорий Донецкой, Херсонской и Запорожской областей бесплатными эвакуационными вагонами в поездах или эвакоавтобусами.

На станциях прибытия эвакуированные гарантированно получают в мобильных отделениях "Укрпочты" финпомощь от государства. Взрослым выплачивают по 2000 грн., детям и лицам с инвалидностью – по 3000 грн. Деньги для обеспечения таких выплат региональным дирекциям "Укрпочты" перечисляет Минреинтеграция.

Ранее сообщалось, что в Украине возобновлен прием заявок в рассрочку 16 тыс. грн от Красного Креста. Денежные средства могут получить совершеннолетние граждане со статусом лиц с инвалидностью 1 и 2 групп, полученной в результате войны.

Чтобы получить средства:

Перейдите на сайт www.eveteran.gov.ua;

кликните ссылку "Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны";

пройдите электронную идентификацию и аутентификацию с использованием интегрированной системы электронной идентификации, электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи;

проверьте правильность написания своих данных – фамилию, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Затем укажите международный номер банковского счета IBAN, телефонный номер и адрес электронной почты.

OBOZREVATEL сообщал, что Верховная Рада 30 мая приняла за основу законопроект№9342, которым вносятся изменения порядка начисления дополнительных выплат украинским военным. При этом дополнительные 30 тыс. грн для всех защитников не вернутся.

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