Дополнительные 30, 50 и 100 тыс. гривен: какие доплаты получат военные после 1 июля

В Украине приняли новый закон о выплатах военным, однако условия ежемесячных доплат в 30-100 тыс. грн остались прежними. Такие выплаты с 1 июля 2023 года продолжат выплачивать пропорционально времени выполнения боевых задач.

Видео дня

OBOZREVATEL разбирался, что будет с выплатами военным и что изменил новый закон.

Кто получит доплаты 30 и 40 тыс. грн

Дополнительные 30 тыс. грн в Украине в июле выплатят тем, кто выполняет боевые или специальные задания по боевым приказам и распоряжениям. К ним относятся военные:

осуществляющие противовоздушное прикрытие и наземную оборону критических объектов;

осуществляющие обеспечение сил обороны в соответствии с боевыми или логистическими распоряжениями;

несут боевое дежурство (на блокпостах) и т.д.

А доплаты 50 тыс. грн получают руководители, выполняющие боевое задание в составе военного органа управления. "Появилось понятие выплаты 50 тыс. грн тем, кто выполняет боевые задания в составе, как правило, военного управления, штаба — это те, кто осуществляет оперативное управление подразделениями", – рассказал NV юрист Роман Лихачев.

Выплата 100 тыс. грн – кто может получить

Действующий порядок выплат военным предусматривает, что военные, принимающие участие в боевых действиях на фронте, получают доплату до 100 тыс. грн. Сумма определяется пропорционально количеству дней в месяц, в которые происходило непосредственное участие в боевых действиях.

Районы ведения боевых действий каждый месяц определяются приказами Главнокомандующего ВСУ. При этом в приказы о выплате дополнительного вознаграждения 100 тыс. грн также включаются военнослужащие, которые:

погибли в результате ранений и травм, связанных с защитой Родины;

захвачены в плен (кроме добровольно сдавшихся в плен) или являются заложниками, а также интернированы в нейтральные государства или без вести пропали

находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем), связанным с защитой Родины.

Что изменил новый закон о выплатах

В первую очередь, речь в документе идет о повышении сумм выплат срочникам, курсантам и инструкторам. Доплаты срочникам теперь составят 6000 грн/мес. Курсантам будут доплачивать по 2350 грн/мес. Дооплаты для инструкторов – от 15 тыс. до 30 тыс. грн. При этом срочники смогут переходить на мобилизацию по желанию.

Изменили выплаты бойцам, которые пострадали в результате несения службы. Так:

для раненых, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение командиров вводится два месяца выплат по последней занимаемой должности; с третьего месяца до окончания распоряжения они будут получать дополнительную выплату 201 00 грн;

к военной службе и вводится два месяца выплат по последней занимаемой должности; с третьего месяца до окончания распоряжения они будут получать дополнительную выплату 201 00 грн; тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн;

ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн; родственникам умерших в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс. грн.

Также был урегулирован вопрос отпусков. Например, ежегодный отпуск для военнослужащих составляет до 30 дней, дополнительно могут выдать до 10 дней по семейным обстоятельствам. курсантам выдается до 10 дней зимнего отпуска и до 20 дней летнего. Для срочников – ежегодный отпуск до 30 дней. Непрерывный отпуск на лечение должен продолжаться не более 4 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после окончания войны военнослужащим будут выплачивать денежную помощь. Сумма выплат будет зависеть от должности, на которой находился военнослужащий. В то же время деньги не будут получать только срочники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!