Как украинцу купить недвижимость в Черногории: все правила и нюансы

Цены на недвижимость в Черногории вполне сравнимы с киевскими. Квадратный метр в стране у моря стоит в среднем 1200-2100 евро (48-85 тыс. грн), а купить жилье без лишних проблем могут даже иностранцы. OBOZREVATEL рассказывает, что нужно знать украинцу, чтобы приобрести жилье в Черногории.

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В первую очередь, следует помнить: любой иностранец вправе покупать жилую и коммерческую недвижимость в Черногории. Однако действует запрет на приобретение с/х земли, лесов, участков в национальных парках, памятников культуры. Кроме того, купить не получится недвижимость на островах или менее чем в километре от госграницы.

Есть и важные условия для покупки жилья физлицом. Так, площадь участка не может превышать 5000 кв. м. Кроме того, на нем должен находится объект недвижимости (либо быть . утвержденный план постройки этого объекта).

Как купить жилье в Черногории – шесть шагов

1. Выбрать объект недвижимости. На этом этапе требуется проверить документы и пообщаться с продавцом. Анализ документов лучше поручить риелтору или адвокату. Также сразу следует договориться о сроках оформления сделки.

2. Найти нотариуса и переводчика. Переводчик понадобится даже тем, кто знает черногорский или сербский языки. Дело в том, что нужен именно судебный переводчик, который сможет заверить все свои переводы. А вот нотариус подойдет любой. Для составления текста договора также понадобятся услуги адвоката или риелтора.

Если планируется закрыть сделку сразу, нужен только договор купли-продажи. А если предусмотрен залог, на его внесение составляется отдельный отдельный договор.

3. Оформление залога (опционально). Залог в Черногории называют "капара", и обычно он составляет 5-10% от общей суммы сделки. Внесение залога обычно требуется, если покупатель не может сразу выплатить всю сумму. После получения денег продавец обязуется не не предлагать объект другим покупателям.

Если продавец нарушит обещание, он должен будет выплатить капару в двойном размере. А если передумает покупатель, залог просто останется у продавца.

4. Оформление сделки. Договор купли-продажи составляется заранее. Перевод и его заверение осуществляется у нотариуса. Расчеты по сделке производятся в безналичной форме на счет продавца или нотариуса. После того как деньги в полном объеме получены продавцом, покупатель становится владельцем недвижимости.

5. Заселение. Пользоваться недвижимостью можно сразу же после оплаты и получения ключей. Однако для смены собственника жилья в кадастре потребуется некоторое время.

6. Уплата налога в 3-5% от суммы сделки. На заселении "приключения" покупателя не заканчиваются. У него есть 15 рабочих дней на обращение в налоговую инспекцию за расчетом суммы налога. Расчет обычно ведется две-три недели. После соответствующего уведомления у покупателя будет еще 15 рабочих дней на уплату налога.

Квитанции об оплате нужно предоставить налоговому инспектору района. Если платеж не произведен в установленный срок, начинает начисляться пеня, которая составляет 0,03% суммы за день просрочки. Налог не придется платить тем, кто покупает недвижимость в новостройке у юридического лица-застройщика, который платит НДС.

Цены на недвижимость в Черногории в 2023 году

Ценовая обстановка на черногорском рынке жилья напоминает ситуацию в украинской столице. Поэтому если у потенциального покупателя есть возможность купить квартиру в Киеве, вероятнее всего, он сможет подобрать жилье и в Черногории. В среднем по Черногории жилье стоит 1200-2100 евро (до 84 тыс. грн) за квадратный метр, однако цены заметно отличаются в зависимости от региона.

Одни их самых дорогих вариантов – на берегу крупнейшей бухты Адриатического моря, в Тивате, Которе и Херцег-Нови. Там средняя цена "квадрата" достигает 4200 евро (170 тыс. грн). Класс жилья в регионе соответствующий. Например, дома с тремя спальнями и видом на море продають по цене от 300 тыс. до 400 тыс. евро (12-16 млн грн).

Чуть дешевле жилье в Будванской Ривьере – это города Будва, Бечичи, Петровац. Здесь метр недвижимости обойдется до 2500 евро. В Баре еще несколько дешевле – до 1800 евро за квадрат.

Зато в небольших городах Черногории, которые не являются модными курортами, стоимость вторичного жилья можно назвать демократичной даже по украинским меркам. За квадратный метр тут просят 600-700 евро (24-28 тыс. грн).

Купить недвижимость в Черногории – сколько стоит оформление

Кроме налога в 3-5% с покупателя взимается:

госпошлина на получение свидетельства о собственности (5 евро, или 200 грн);

такса за регистрацию в кадастре (28 евро, 1130 грн).

При покупке жилья нужно будет заплатить риелтору, переводчику и нотариусу. В случае с первым двумя суммы зависят от договоренностей. А вот стоимость услуг нотариуса зависит от стоимости недвижимости и рассчитывается по утвержденным тарифам:

стоимость жилья от менее 5 тыс. евро до 20 тыс. евро: 145 евро, или 5800 грн (120 евро + НДС 21%);

(120 евро + НДС 21%); от 20 001 до 40 000 евро: 206 евро, или 8300 грн (170 евро + НДС);

(170 евро + НДС); от 40 001 до 60 000 евро: 302 евро, или 12,1 тыс. грн (250 евро + НДС);

(250 евро + НДС); от 60 001 до 80 000 евро: 363 евро, или 14,6 тыс. грн (300 евро + НДС);

(300 евро + НДС); от 80 001 до 120 000 евро: 423 евро, или 17 тыс. грн (350 евро + НДС);

(350 евро + НДС); за каждые следующие 15 000 нужно доплачивать по 10 евро (403 грн) + НДС 21%.

При этом есть ограничение. Общая стоимость услуг нотариуса не может быть выше 5000 евро (202 тыс. грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы также обязаны заплатить налоги со своих квартир. Размер налога зависит от площади жилья, при этом платить нужно только за "лишние" квадраты.

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