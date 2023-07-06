Мошенник украл у украинки крупную сумму: жертвой такой схемы может стать каждый

В Черкасской области мошенник выманил у украинки почти 20 тыс. грн. Для этого он позвонил ей с неизвестного номера, представился банковским работником и попросил подтвердить якобы проводимую операцию.

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"Во время разговора женщина не подозревала, что попала в мошенническую схему и говорит не с работником банка. Ей сообщили, что для завершения банковской операции необходимо сделать подтверждение по телефону, нажав цифру "1", что она и сделала. Сразу после этого с банковского счета исчезли средства в сумме 19 525 грн", – сообщили в полиции Черкасской области.

Там напомнили: сотрудник банка никогда не пытается узнать личную информацию клиента. Если же такая просьба прозвучала, следует закончить разговор и обратиться в полицию и свой банк, поскольку на том конце провода находится мошенник.

"Если вам звонили и пытались получить личную информацию: CVV2-код, пароли, ПИН-код и т. д., сообщите эту информацию в ваше банковское учреждение. Если ваша личная информация все-таки стала известна третьим лицам – позвоните на спецлинию 102", – подчеркнули правоохранители.

Мошенники массово выдают себя за сотрудников банков

Произошедший на Черкасщине случай – не единичный. За последний год карточные мошенники "увели" со счетов украинцев на 46% больше средств, чем годом ранее.

При этом большую часть денег украли с помощью т. н. социальной инженерии. Самая популярная схема обмана – представиться сотрудником банка и выманить секретные данные карточек.

Как распознать мошенника

В Нацбанке выделили ряд вопросов и тезисов, которые никогда не будет предъявлять клиенту ни один работник банка. Следовательно, если в разговоре они прозвучали, можно быть уверенным, что с вами разговаривает мошенник. Так, аферисты:

уверяют, что доступ к счету получили посторонние лица;

просят предоставить информацию о карточках и счетах из-за плановой проверки данных или в связи с войной;

сообщают о кибератаке на IT-систему банка и просят перевести деньги на временный безопасный счет;

просят установить программу удаленного доступа для усиления мер безопасности.

Кроме того, мошенники уже научились подменять телефонные номера, чтобы имитировать звонки и SMS от банков и официальных учреждений. То есть звонит или пишет мошенник, а на экране телефона отображается номер банка, пенсионного фонда, налоговой, полиции и т. д.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем некоторые украинцы получают push-уведомления о проверке их кредитной истории. Таким образом, мошенников лишили возможности незаконно оформлять кредиты на граждан или совершить другие противоправные деяния.

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