Некоторым военным готовят повышение зарплат: кого коснется в первую очередь

В Украине планируют повышение зарплат некоторым военным. В первую очередь, речь идет о срочниках, курсантах и инструкторах.

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Все они сейчас не получают дополнительных выплат. Об этом рассказал секретарь Комитета Верховной Рады (ВР) по вопросам бюджета, нардеп Владимир Цабаль ("Голос").

По его словам, вопросом повышения зарплат занимается специальная рабочая группа в ВР. На своем первом заседании ее участники вычленили критические вопросы, которые требуют быстрого решения:

денежное обеспечение срочников – около 20 тыс. срочников сейчас получают минимальные выплаты и при этом из-за военного положения не знают, когда смогут завершить службу;

выплаты курсантам – ситуация почти такая же, как со срочниками, курсантам платят только стипендии;

обеспечение инструкторов – их работа крайне важна, но никаких дополнительных выплат инструкторы не получают.

Увеличение выплат другим военным также находится в повестке дня. Однако, по мнению рабочей группы, оно должно быть дифференциированным. "Чтобы так не получилось, что у нас одинаковые доплаты в тылу и на передовой", – отметил депутат.

Цабаль предупредил, что о размере повышения выплат говорить пока рано. Суммы будут зависить от того, сколько финансирования удастся найти во внутренних резервах страны.

Напомним, депутаты Рады ранее проголосовали за возвращение военным выплат в 30 тыс. грн. Однако на это необходима сумма 154 млрд грн только на 2023 год. А в принятом ВР законопроекте прописано финансирование лишь 2% необходимого.

Поэтому документ так и не был подписан спикером ВР и президентом Украины. Кроме того, к парламенту обратились главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников.

Они попросили остановить продвижение упомянутого законопроекта, а вместо него разработать новый, более реалистичный для реализации пакет документов. Также Залужный и Резников призвали политиков не спекулировать на теме выплат военным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "слуга народа" предложил финансировать выплаты военным за счет роста цен на алкоголь. Для этого зарегистрирован законопроект о введении дополнительного акциза со ставкой 10% от минимальных цен на спиртное.

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