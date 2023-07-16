Пенсии повысили не всем: у кого выросли выплаты в июле и на сколько больше они получают

В июле сразу нескольким категориям украинских пенсионеров повысили выплаты. В общем перерасчет был проведен для 19 419 лиц. Средний размер повышения составил 1020,71 грн.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде. Там отметили:в процентном соотношении повышение выплат составило 19,7%.

"Перерасчет осуществлен во исполнение постановления Правительства от 24 февраля 2023 года № 168 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году". Выплата перечисленных пенсий производится с июля в установленные пенсионерам даты", – говорится в сообщении.

Кому повысили пенсии

На 1046,7 грн повысили пенсии 16 989 пенсионерам-бывшим госслужащим.

На 1450,98 грн – 659 лицам в соответствии закону "О статусе народного депутата Украины".

На 634,89 грн – 1 574 пенсионерам, работавших е в органах местного самоуправления.

На 422,51грн – 197 ученым.

Судьям пенсии повысили почти до 100 тысяч

В то же время пенсии судей с января по июнь увеличили с 92,2 тыс. до 98,2 тыс. грн. При этом средняя пенсия украинца, получающего выплату по возрасту, выросла за этот же период с 4,7 тыс. до 5,5 тыс. грн.

Отметим: судьи получат пенсии по особым правилам. Если за каждый год стажа украинцев в среднем получат 1% от расчетного заработка (он меньше, чем последний заработок), то судьи могут получать около 80% от зарплаты, которые получают их работающие коллеги.

Впрочем, следует также отметить, что из-за небольшого количества судей (их всего 3706 человек) их высокие пенсии значительно на бюджет ПФУ не влияют.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые же украинские пенсионеры могут получить 100% льготу на оплату коммуналки и приобретение печного бытового топлива – в частности, сжиженного газа. Эта возможность предусмотрена для тех, кто проживает в сельской местности и работал по определенным специальностям. При этом льгота предоставляется только самим пенсионерам – члены их семей права на нее не имеют.

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