Побитую временем игрушку времен СССР в Украине продают за тысячи гривен: как выглядит

В Украине на аукционе продается игрушка-машинка 1960-х годов. Несмотря на весьма потрепанное состояние за игрушку уже готовы заплатить 3 тысячи гривен, и цена может еще вырасти.

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Об этом говорится в профильном аукционе Violity. Лот довольно популярен – уже сделано 40 ставок, за аукционом следят 26 человек. То есть ставка может превысить 3000 грн.

Как отмечает автор объявления, игрушечный грузовик времен СССР сделан из металла. Реставрации не подвергался, у машинки нет трех колес. Также сильно заметны следы времени: в частности, ржавчина на кузове.

Особой ценности игрушке придает надпись на корпусе. Несмотря на притеснения украинского языка в СССР, она выполнена именно на украинском языке, подчеркивает продавец.

Отметим, в Украине также на профильных аукционах можно продать посуду, технику, мебель времен СССР. Ценятся также деньги, медали, ордена. Редкую вещь можно продать за тысячи долларов.

К примеру, сейчас елочную игрушку продают за 60 тыс. грн. Также спросом пользуются редкие советские монеты.

На аукционы выставляют даже советские серванты с хрусталем. А чайные и кофейные сервизы из антресоли можно продать по цене дороже 1000 грн.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинцы могут заработать на продаже ценных монет десятки тысяч гривен. Такие монеты можно получить даже вместе со сдачей.

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