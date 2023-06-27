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ПриватБанк внес изменения в списание кредитов: банк предупредил клиентов

Владимир Пазий
Личные финансы
1 минута
2,5 т.
ПриватБанк будет автоматически списывать средства за непогашенные кредиты

ПриватБанк теперь автоматически списывает непогашенные кредиты клиентов. Это будет происходить при принудительном закрытии счетов.

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Об этом ПриватБанк предупредил в сообщениях, разосланных своим клиентам. В финучреждении отметили, что это касается тех клиентов, которым банк отказал в поддержке деловых отношений из-за несоблюдения действующего законодательства по незаконному использованию и получению средств.

Уведомления от ПриватБанка

Отметим, что отказ в обслуживании – принудительное закрытие счета банком в одностороннем порядке. После этого деньги со счета обычно либо переводят на счет человека в другом банке, либо выдаются ему наличными через кассу. В случае если у клиента ПриватБанка на момент расторжения отношений был непогашенный кредит, то весь долг автоматически списывается со счета.

Как сообщалось ранее, ПриватБанк снова совершает валютно-обменные операции в кассах банка для физических лиц согласно обновленным требованиям НБУ. Также с 20 июня финучреждение возобновило сделки с наличной иностранной валютой через сеть терминалов самообслуживания.

Сюда же входит услуга пополнения карт, депозитных счетов и покупки валют. Об этом говорится в сообщении ПриватБанка 22 июня.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в приложении госуслуг Действие уже в скором времени появится 5 новых услуг. Нововведения, в частности, коснутся автомобилистов и вкладчиков банков-банкротов. Однако "электронных повесток" и военных билетов по-прежнему не предвидится.

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