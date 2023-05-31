Работодатель не сможет отказать: украинцам дали советы, как правильно просить о повышении зарплаты

Работодатели в Украине во время войны неохотно повышают зарплаты. Однако эксперты по трудоустройству уверены: если использовать правильную аргументацию, начальство вряд ли сможет отказать в повышении оклада. А к такому разговору нужно тщательно подготовиться.

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Советами поделились специалисты крупного портала по поиску работы. По их данным, за год средняя зарплата в стране выросла всего на 1400 грн, с 15 000 до 16 400 грн, и это при инфляции более 20%.

При этом количество вакансий на рынке растет, а значит работодателям все труднее искать новых квалифицированных сотрудников, отмечают эксперты. По их мнению, работодателям выгоднее улучшать условия труда уже имеющихся работников.

Спрашивать о повышении зарплаты рекомендуют в первую очередь тем, кто уже давно работает в своей компании и при этом не получал повышения за последний год. Специалисты советуют проанализировать такие моменты:

свою зарплату в сравнении с той, что предлагают конкуренты

В любом разговоре о росте оклада следует учитывать ситуацию на рынке. Ведь если ваша зарплата и так выше рыночной, добиться повышения не получится. "Поэтому комплексный анализ поможет найти аргументы, почему именно работодатель должен повысить вам зарплату и усилится реальными данными, а не вашей собственной оценкой", – отмечают специалисты.

свои обязанности

Эксперты рекомендуют составить список всех обязанностей, которые выполняются вами на текущей должности. Потом эти обязанности нужно сравнить с теми, что указаны в вакансиях других работодателей на аналогичных должностях.

"Если окажется, что у вас есть нужные навыки и опыт, выполняете такое же количество обязанностей, как предлагается в вакансиях с большей зарплатой, записывайте это. Такая информация станет аргументом для работодателя", – отмечают аналитики.

свою ценность для компании

Для этого можно составить список личных достижений, например, за последние полгода или год. Важно указать, как они повлияли на ваш отдел или компанию в целом.

Лучше всего использовать конкретные цифры и статистику. "К примеру, вы можете сказать: "За последние 6 месяцев я привлек 50 новых клиентов, которые воспользовались услугами компании. Благодаря этому доход от продажи услуг составил 300 000 грн, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – рекомендуют специалисты.

Кроме того, перед разговором с работодателем следует определить точную сумму прибавки, на которую вы рассчитываете. Все материалы, подготовленные к встрече, лучше иметь в письменном виде.

"Есть высокая вероятность, что вам вряд ли скажут "да" в течение первой встречи. Скорее всего, руководитель попросит подождать, пока обсудит ваш запрос с теми, от кого также зависит повышение. Это может быть отдел финансов, которому нужно счесть, насколько компания может позволить себе увеличение вознаграждения, или СЕО компании, который также принимает участие в принятии подобных решений", – предупреждают аналитики. Если же ответа не последует, эксперты рекомендуют спросить о результате через неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине самые востребованные вакансии – для представителей рабочих профессий. Среди них швея, слесарь, водитель, токарь. При этом в Государственном центре занятости можна бесплатно пройти обучение на оператора дрона, сварщика и другие популярные специальности.

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