Социальная помощь и пенсия: кто из украинцев может претендовать на 2 выплаты сразу

В Украине некоторые лица могут претендовать на получение социальной помощи и пенсии сразу же. В частности, это связано с определенными обстоятельствами в детстве.

Видео дня

Об этом сообщили в ПФУ (Пенсионный фонд Украины). "Особа с инвалидностью с детства, которому инвалидность установлена в возрасте до 18 лет и которая получает государственную социальную помощь в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", может получать при наличии права и пенсию с потерей кормильца", – говорится в сообщении.

Лица, которым установили наличие инвалидности до 18 лет, имеют право на социальную помощь в размере:

лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 2093 грн);

лицам с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 674,40 грн);

лицам с инвалидностью с детства III группы – 60% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 255,80 грн);

на детей с инвалидностью до 18 лет – 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 465,10 грн).

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Украине внутренне перемещенные лица могут получить выплаты на проживание от государства. Помощь фиксирована и не зависит от материального положения и доходов граждан.

На помощь имеют право претендовать только украинцы, которые стали на учет ВПЛ. Для получения помощи не требуется подтверждения своего материального положения, а только справка о том, что гражданин является внутренне перемещенным лицом.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Украине военные получают выплаты в соответствии с должностным окладом, званием и заслугами во время службы. При этом некоторые имеют право на дополнительные 100 тыс. грн при условии выполнения определенных действий или мер. Среди таких – военные, которые вели боевые действия непосредственно на линии столкновения, в частности, находясь в первом эшелоне обороны или наступления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!