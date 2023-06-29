Страна ЕС изменила суммы выплат украинцам: как рассчитать размер помощи

В Чехии создали онлайн калькулятор для украинцев. Он поможет приблизительно рассчитать сумму помощи для беженцев по новым правилам.

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Так, условия помощи для украинских беженцев в Чехии меняются с 1 июля 2023 года. Среди прочего изменения повлияют на сумму выплат, которую смогут получить украинцы, говорится в материале OBOZREVATEL.

Калькулятор для расчета индивидуальной помощи есть на сайте Минтруда Чехии по ссылке . В настоящее время сайт доступен только на чешском языке.

Помощь украинцам в Чехии с 1 июля будет рассчитываться по формуле: "общая помощь на всех членов семьи + фиксируемые расходы на жилье – доход всех членов семьи = разница, которая и является размером гранта". Если финальная цифра равна нулю или меньше, то семья или лицо не имеет права на получение денежной помощи.

Как использовать калькулятор

Откройте калькулятор.

Введите информацию о себе (включая возраст, дату присвоения временной защиты, остаток на банковском счету и тип жилья, в котором проживаете).

Нажмите "Добавить члена семьи" и заполните данные соответственно.

Нажмите "Рассчитать".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Румынию все еще пускают украинских беженцев даже без заграничного паспорта, кроме того, каждому выдают 200 евро на взрослого и 300 евро на ребенка. В результате эта страна стала одной из самых популярных среди беженцев.

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